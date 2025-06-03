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В Кремле оценили возможность встречи Путина с Трампом и Зеленским

В Кремле оценили возможность встречи Путина с Трампом и Зеленским - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили возможность встречи Путина с Трампом и Зеленским

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна, заявил... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:14+0300

2025-06-03T13:14+0300

2025-06-03T13:29+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности трехсторонней встречи Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время.При этом Песков добавил, что новый контакт Путина и Трампа при необходимости может быть организован достаточно оперативно, однако каких-либо договоренностей еще не было. По словам пресс-секретаря, Москва продолжает использовать имеющиеся каналы связи с Вашингтоном для общения."Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли Россия обсудить с США свое видение результатов переговоров с Украиной в Стамбуле.Песков также сообщил, что контакты Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не запланированы, однако также могли бы быть организованы в кратчайшие сроки.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина