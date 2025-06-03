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Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле

Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле - 03.06.2025, ПРАЙМ

Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле

Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:24+0300

2025-06-03T13:24+0300

2025-06-03T13:26+0300

политика

дмитрий песков

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь, российский проект меморандума передавался украинской стороне в закрытом режиме без каких-либо утечек."Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования... Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря, решение о публикации российского проекта проекта меморандума по Украине было принято помощником президента России Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.Он также добавил, что вопрос потенциальных компромиссов по российскому и украинскому меморандумам не может обсуждаться публично и является частью переговорного процесса с Киевом.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://1prime.ru/20250603/peregovory-858155077.html

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дмитрий песков, россия, украина, переговоры