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Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле
Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле - 03.06.2025, ПРАЙМ
Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле
Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:24+0300
2025-06-03T13:24+0300
2025-06-03T13:26+0300
политика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь, российский проект меморандума передавался украинской стороне в закрытом режиме без каких-либо утечек."Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования... Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря, решение о публикации российского проекта проекта меморандума по Украине было принято помощником президента России Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.Он также добавил, что вопрос потенциальных компромиссов по российскому и украинскому меморандумам не может обсуждаться публично и является частью переговорного процесса с Киевом.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://1prime.ru/20250603/peregovory-858155077.html
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дмитрий песков, россия, украина, переговоры
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле
Песков: Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь, российский проект меморандума передавался украинской стороне в закрытом режиме без каких-либо утечек.
"Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования... Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, решение о публикации российского проекта проекта меморандума по Украине было принято помощником президента России Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.
Он также добавил, что вопрос потенциальных компромиссов по российскому и украинскому меморандумам не может обсуждаться публично и является частью переговорного процесса с Киевом.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле