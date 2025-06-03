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Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле
Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле - 03.06.2025, ПРАЙМ
Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле
Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:24+0300
2025-06-03T13:26+0300
политика
дмитрий песков
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь, российский проект меморандума передавался украинской стороне в закрытом режиме без каких-либо утечек."Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования... Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря, решение о публикации российского проекта проекта меморандума по Украине было принято помощником президента России Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.Он также добавил, что вопрос потенциальных компромиссов по российскому и украинскому меморандумам не может обсуждаться публично и является частью переговорного процесса с Киевом.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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дмитрий песков, россия, украина, переговоры
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
13:24 03.06.2025 (обновлено: 13:26 03.06.2025)
 
Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле

Песков: Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь, российский проект меморандума передавался украинской стороне в закрытом режиме без каких-либо утечек.
"Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования... Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, решение о публикации российского проекта проекта меморандума по Украине было принято помощником президента России Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.
Он также добавил, что вопрос потенциальных компромиссов по российскому и украинскому меморандумам не может обсуждаться публично и является частью переговорного процесса с Киевом.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
В Кремле рассказали об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле
13:19
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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