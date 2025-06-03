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СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты - 03.06.2025, ПРАЙМ
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СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты
СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты - 03.06.2025, ПРАЙМ
СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T16:10+0300
2025-06-03T16:11+0300
россия
ск рф
железная дорога
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (статья 205 УК РФ)", - сказала она.
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россия, ск рф, железная дорога
РОССИЯ, СК РФ, железная дорога
16:10 03.06.2025 (обновлено: 16:11 03.06.2025)
 
СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты

СК: подрывы ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракты

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (статья 205 УК РФ)", - сказала она.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда
1 июня, 08:13
 
РОССИЯСК РФжелезная дорога
 
 
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