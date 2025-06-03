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СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты

СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты - 03.06.2025, ПРАЙМ

СК квалифицировал подрывы ж/д в Брянской и Курской областях как теракты

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T16:10+0300

2025-06-03T16:10+0300

2025-06-03T16:11+0300

россия

ск рф

железная дорога

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (статья 205 УК РФ)", - сказала она.

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россия, ск рф, железная дорога