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Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети - 03.06.2025, ПРАЙМ
Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T07:46+0300
2025-06-03T07:46+0300
технологии
сша
москва
китай
tiktok
downdetector
bytedance
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, в 6.26 мск число жалоб превысило 48 тысяч. По состоянию на 6.56 мск количество жалоб снизилось примерно до 2 тысяч. Жалобы поступают от пользователей в США. Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на соединение с сервером и отправку сообщений. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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технологии, сша, москва, китай, tiktok, downdetector, bytedance
Технологии, США, МОСКВА, КИТАЙ, TikTok, Downdetector, ByteDance
07:46 03.06.2025
 
Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети

Downdetector: пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, в 6.26 мск число жалоб превысило 48 тысяч. По состоянию на 6.56 мск количество жалоб снизилось примерно до 2 тысяч. Жалобы поступают от пользователей в США.
Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на соединение с сервером и отправку сообщений.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
 
ТехнологииСШАМОСКВАКИТАЙTikTokDowndetectorByteDance
 
 
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