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Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Армении - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Армении
Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Армении - 03.06.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Армении
Россельхознадзор обеспокоен участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении в Россию, сообщили в ведомстве. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T10:36+0300
2025-06-03T10:36+0300
россия
армения
россельхознадзор
цветы
сельское хозяйство
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении в Россию, сообщили в ведомстве. "Ввиду систематических фактов выявления карантинных объектов Россельхознадзор выражает серьезную обеспокоенность. В целях недопущения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории России в адрес Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении направлено письмо с просьбой принять исчерпывающие меры и усилить контроль за поставляемыми товарами", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, в текущем году наблюдается резкое увеличение ввоза срезанных цветов из Армении. Так, с начала текущего года проконтролировано 52 миллиона штук, что на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено 34,7 миллиона штук. Уточняется, что на фоне увеличения грузопотока зафиксирован рост числа выявлений карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов. По результатам карантинного фитосанитарного контроля, проведенного территориальными управлениями Россельхознадзора, выявлено 13 случаев заражения цветов западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande). Кроме того, отмечены неоднократные случаи выявления карантинных объектов в других видах растительной продукции, что свидетельствует о неэффективной системе контроля за экспортируемой продукцией со стороны Армении. "В случае отсутствия необходимых мер реагирования и продолжения выявления карантинных объектов Россельхознадзор будет вынужден ввести с 16 июня 2025 г. временные ограничения на ввоз цветочной продукции в Россию в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов из третьих стран", - добавили в ведомстве.
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россия, армения, россельхознадзор, цветы, сельское хозяйство
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Россельхознадзор, цветы, Сельское хозяйство
10:36 03.06.2025
 
Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Армении

Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при ввозе растительной продукции из Армении

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоставки цветов герберы
Поставки цветов герберы - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении в Россию, сообщили в ведомстве.
"Ввиду систематических фактов выявления карантинных объектов Россельхознадзор выражает серьезную обеспокоенность. В целях недопущения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории России в адрес Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении направлено письмо с просьбой принять исчерпывающие меры и усилить контроль за поставляемыми товарами", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в текущем году наблюдается резкое увеличение ввоза срезанных цветов из Армении. Так, с начала текущего года проконтролировано 52 миллиона штук, что на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено 34,7 миллиона штук.
Уточняется, что на фоне увеличения грузопотока зафиксирован рост числа выявлений карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов. По результатам карантинного фитосанитарного контроля, проведенного территориальными управлениями Россельхознадзора, выявлено 13 случаев заражения цветов западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande). Кроме того, отмечены неоднократные случаи выявления карантинных объектов в других видах растительной продукции, что свидетельствует о неэффективной системе контроля за экспортируемой продукцией со стороны Армении.
"В случае отсутствия необходимых мер реагирования и продолжения выявления карантинных объектов Россельхознадзор будет вынужден ввести с 16 июня 2025 г. временные ограничения на ввоз цветочной продукции в Россию в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов из третьих стран", - добавили в ведомстве.
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РОССИЯАРМЕНИЯРоссельхознадзорцветыСельское хозяйство
 
 
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