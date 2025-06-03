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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт - 03.06.2025, ПРАЙМ
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T06:40+0300
2025-06-03T06:40+0300
2025-06-03T06:40+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.