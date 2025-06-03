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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт - 03.06.2025, ПРАЙМ

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T06:40+0300

2025-06-03T06:40+0300

2025-06-03T06:40+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва