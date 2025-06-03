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Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения - 03.06.2025, ПРАЙМ
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения
Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T16:31+0300
2025-06-03T16:31+0300
2025-06-03T16:31+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр экономического развития России Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в последние два года. Видим, все больше отраслей реального сектора экономики показывают падение выпуска", - сказал Решетников в рамках Открытого диалога в Совете Федерации. По его словам, темпы роста потребительского спроса замедляются, а прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения. "Статистика показывает ощутимое замедление инфляции", - добавил он. По оценке министерства, инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее.
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россия, максим решетников, росстат
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, Росстат
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения
Решетников: российская экономика вошла в период охлаждения после высоких темпов роста
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр экономического развития России Максим Решетников.
По предварительной оценке Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года.
"Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в последние два года. Видим, все больше отраслей реального сектора экономики показывают падение выпуска", - сказал Решетников в рамках Открытого диалога в Совете Федерации.
По его словам, темпы роста потребительского спроса замедляются, а прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения.
"Статистика показывает ощутимое замедление инфляции", - добавил он.
По оценке министерства, инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее.
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