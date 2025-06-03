Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/reshetnikov-858160175.html
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения - 03.06.2025, ПРАЙМ
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения
Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T16:31+0300
2025-06-03T16:31+0300
экономика
россия
максим решетников
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр экономического развития России Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в последние два года. Видим, все больше отраслей реального сектора экономики показывают падение выпуска", - сказал Решетников в рамках Открытого диалога в Совете Федерации. По его словам, темпы роста потребительского спроса замедляются, а прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения. "Статистика показывает ощутимое замедление инфляции", - добавил он. По оценке министерства, инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее.
https://1prime.ru/20250513/reshetnikov-857529621.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1bbc9ceb6adbb4d019b059e239393ad6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников, росстат
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, Росстат
16:31 03.06.2025
 
Решетников заявил, что российская экономика вошла в период охлаждения

Решетников: российская экономика вошла в период охлаждения после высоких темпов роста

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества "Слаженное взаимодействие и осмысление будущего"
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года, все больше отраслей показывают падение выпуска, сказал министр экономического развития России Максим Решетников.
По предварительной оценке Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года.
"Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в последние два года. Видим, все больше отраслей реального сектора экономики показывают падение выпуска", - сказал Решетников в рамках Открытого диалога в Совете Федерации.
По его словам, темпы роста потребительского спроса замедляются, а прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения.
"Статистика показывает ощутимое замедление инфляции", - добавил он.
По оценке министерства, инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее.
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса
13 мая, 16:11
 
ЭкономикаРОССИЯМаксим РешетниковРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала