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"Инфоцыгане". Силовиков внезапно призвали провести рейд в "Москва-Сити"
"Инфоцыгане". Силовиков внезапно призвали провести рейд в "Москва-Сити" - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Инфоцыгане". Силовиков внезапно призвали провести рейд в "Москва-Сити"
В московском международном деловом центре "Москва-Сити" необходимо провести рейд и проверить, насколько честно владельцы и арендаторы апартаментов комплекса... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:42+0300
2025-06-03T15:42+0300
2025-06-03T15:55+0300
происшествия
москва-сити
проверка
мнение
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В московском международном деловом центре "Москва-Сити" необходимо провести рейд и проверить, насколько честно владельцы и арендаторы апартаментов комплекса платят налоги и не связаны ли они с отмыванием денежных средств. С таким, на первый взгляд, неожиданным призывом в своей авторской программе на радио Sputnik выступил Блогер Стас "Ай, как просто!" Васильев.В ММДЦ "Москва-Сити" нужно провести масштабный рейд, заявил блогер.Объясняя свой порыв, он привел в качестве аргумента то обстоятельство, что апартаменты в этом деловом центре приобретают и берут в аренду "самые бесполезные члены общества и подонки". Среди таковых Васильев, в частности, указал "эффективных менеджеров", крипто-мошенников и инфоцыган. Всех их, по горячему убеждению блогера, необходимо "проверить на неуплату налогов и отмывание денег".
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москва-сити, проверка, мнение
Происшествия, Москва-сити, проверка, мнение
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
В московском международном деловом центре "Москва-Сити" необходимо провести рейд и проверить, насколько честно владельцы и арендаторы апартаментов комплекса платят налоги и не связаны ли они с отмыванием денежных средств. С таким, на первый взгляд, неожиданным призывом в своей авторской программе на радио Sputnik
выступил Блогер Стас "Ай, как просто!" Васильев.
В ММДЦ "Москва-Сити" нужно провести масштабный рейд, заявил блогер.
Объясняя свой порыв, он привел в качестве аргумента то обстоятельство, что апартаменты в этом деловом центре приобретают и берут в аренду "самые бесполезные члены общества и подонки". Среди таковых Васильев, в частности, указал "эффективных менеджеров", крипто-мошенников и инфоцыган.
Новые стоп-слова. Мошенники переименовали "безопасные счета"
Всех их, по горячему убеждению блогера, необходимо "проверить на неуплату налогов и отмывание денег".