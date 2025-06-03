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"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции

"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции - 03.06.2025, ПРАЙМ

"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции

"Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T13:40+0300

2025-06-03T13:40+0300

2025-06-03T13:40+0300

росатом

роскосмос

алексей лихачев

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. "Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Решение сегодняшнего дня - это большой совместный проект с "Роскосмосом" в создании полной линейки (программного обеспечения - ред.), цифровой платформы для российской орбитальной станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

https://1prime.ru/20250526/rosatom-857919085.html

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росатом, роскосмос, алексей лихачев, технологии