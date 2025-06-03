https://1prime.ru/20250603/rosatom-858155605.html
"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции
"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции
"Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:40+0300
2025-06-03T13:40+0300
2025-06-03T13:40+0300
росатом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. "Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Решение сегодняшнего дня - это большой совместный проект с "Роскосмосом" в создании полной линейки (программного обеспечения - ред.), цифровой платформы для российской орбитальной станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
https://1prime.ru/20250526/rosatom-857919085.html
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росатом, роскосмос, алексей лихачев, технологии
Росатом, Роскосмос, Алексей Лихачев, Технологии
"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции
Лихачев: "Росатом" разрабатывает ПО для будущей российской орбитальной станции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. "Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Решение сегодняшнего дня - это большой совместный проект с "Роскосмосом" в создании полной линейки (программного обеспечения - ред.), цифровой платформы для российской орбитальной станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
"Росатом" разработал документы для вывода из эксплуатации АЭС "Аккую"