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"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции - 03.06.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции
"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции
"Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T13:40+0300
2025-06-03T13:40+0300
росатом
роскосмос
алексей лихачев
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. "Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Решение сегодняшнего дня - это большой совместный проект с "Роскосмосом" в создании полной линейки (программного обеспечения - ред.), цифровой платформы для российской орбитальной станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
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росатом, роскосмос, алексей лихачев, технологии
Росатом, Роскосмос, Алексей Лихачев, Технологии
13:40 03.06.2025
 
"Росатом" разработает ПО для российской орбитальной станции

Лихачев: "Росатом" разрабатывает ПО для будущей российской орбитальной станции

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. "Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Решение сегодняшнего дня - это большой совместный проект с "Роскосмосом" в создании полной линейки (программного обеспечения - ред.), цифровой платформы для российской орбитальной станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
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РосатомРоскосмосАлексей ЛихачевТехнологии
 
 
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