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Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей - 03.06.2025, ПРАЙМ
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей
Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса"... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:50+0300
2025-06-03T18:50+0300
2025-06-03T18:51+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Ранее гендиректор "Роскосмоса" представил национальный проект по космосу. "Запрошено 4,5 триллиона. Это одобрено Минфином. Здесь никаких проблем нет. Спасибо огромное, нам пошли на встречу: добавили на космический атом", - сказал Баканов в ходе "ЦИПР-2025".
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роскосмос, минфин рф, финансирование, космос
Роскосмос, Минфин РФ, финансирование, космос
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей
Глава Роскосмоса: Минфин одобрил ₽4,5 трлн финансирования нацпроекта по космосу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" представил национальный проект по космосу.
"Запрошено 4,5 триллиона. Это одобрено Минфином. Здесь никаких проблем нет. Спасибо огромное, нам пошли на встречу: добавили на космический атом", - сказал Баканов в ходе "ЦИПР-2025".
Путин: нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время