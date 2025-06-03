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Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей

Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей - 03.06.2025, ПРАЙМ

Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей

Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса"... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:50+0300

2025-06-03T18:50+0300

2025-06-03T18:51+0300

роскосмос

минфин рф

финансирование

космос

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Ранее гендиректор "Роскосмоса" представил национальный проект по космосу. "Запрошено 4,5 триллиона. Это одобрено Минфином. Здесь никаких проблем нет. Спасибо огромное, нам пошли на встречу: добавили на космический атом", - сказал Баканов в ходе "ЦИПР-2025".

https://1prime.ru/20250416/natsproekt-856753217.html

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