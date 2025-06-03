Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250603/roskosmos-858164344.html
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей - 03.06.2025, ПРАЙМ
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей
Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса"... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:50+0300
2025-06-03T18:51+0300
роскосмос
минфин рф
финансирование
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Ранее гендиректор "Роскосмоса" представил национальный проект по космосу. "Запрошено 4,5 триллиона. Это одобрено Минфином. Здесь никаких проблем нет. Спасибо огромное, нам пошли на встречу: добавили на космический атом", - сказал Баканов в ходе "ЦИПР-2025".
https://1prime.ru/20250416/natsproekt-856753217.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роскосмос, минфин рф, финансирование, космос
Роскосмос, Минфин РФ, финансирование, космос
18:50 03.06.2025 (обновлено: 18:51 03.06.2025)
 
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу на 4,5 трлн рублей

Глава Роскосмоса: Минфин одобрил ₽4,5 трлн финансирования нацпроекта по космосу

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" представил национальный проект по космосу.
"Запрошено 4,5 триллиона. Это одобрено Минфином. Здесь никаких проблем нет. Спасибо огромное, нам пошли на встречу: добавили на космический атом", - сказал Баканов в ходе "ЦИПР-2025".
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Путин: нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
16 апреля, 20:39
 
РоскосмосМинфин РФфинансированиекосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала