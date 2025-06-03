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Росмолодежь открыла прием заявок на нагрудный знак "Доброволец России"
Росмолодежь открыла прием заявок на нагрудный знак "Доброволец России" - 03.06.2025, ПРАЙМ
Росмолодежь открыла прием заявок на нагрудный знак "Доброволец России"
Росмолодежь открыла прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" для волонтеров, сообщили в пресс-службе организации. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T07:16+0300
2025-06-03T07:16+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Росмолодежь открыла прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" для волонтеров, сообщили в пресс-службе организации.
"Нагрудный знак "Доброволец России" - это символ признания и уважения людям, которые отдают свой самый ценный ресурс - время. В этом году награда вручается впервые. Желаю успехов соискателям и благодарю за преданность делу, которое наш президент Владимир Путин назвал очень важным и благородным", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Как отметили в Росмолодежи, федеральные и региональные органы власти и организации могут адресовать свои предложения о награждении в Федеральное агентство по делам молодежи. Сами волонтеры могут подать заявку на получение нагрудного знака.
"За последние десять лет всё больше россиян участвуют в добровольческих проектах - если раньше только 3% граждан были волонтерами, то сейчас 28% присоединились к волонтерскому движению. При реализации национального проекта "Молодежь и дети", запущенного президентом России, мы планируем вовлечь в добровольчество 45% молодых людей до 2030 года. Мы видим, что интерес среди молодых людей к сфере добровольчества возрастает, с раннего детства ребята приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается. Награда "Доброволец России" поможет отметить самых активных волонтеров и вдохновить других на созидательный труд", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.
В организации уточнили, что на получение нагрудного знака могут претендовать те волонтеры, которые внесли значительный вклад в качестве добровольца и заработали не менее 500 волонтерских часов на "Добро.рф" за последние три года. Подать заявку могут также люди, совершившие героический поступок при выполнении волонтерской миссии, и доноры с большим стажем.
"Нагрудный знак "Доброволец России" был учрежден правительством в развитие обновленного федерального закона о поддержке волонтерства. Каждый год на федеральном уровне и в регионах его будут получать самые активные волонтеры. Новая награда подчеркивает ценность добровольческого движения в России и признание индивидуальных заслуг человека на самом высоком уровне", - приводятся в сообщении слова главы Комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя "Добро.рф" Артема Метелева.
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Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Росмолодежь открыла прием заявок на нагрудный знак "Доброволец России"
Росмолодежь открыла прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России"
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Росмолодежь открыла прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" для волонтеров, сообщили в пресс-службе организации.
"Нагрудный знак "Доброволец России" - это символ признания и уважения людям, которые отдают свой самый ценный ресурс - время. В этом году награда вручается впервые. Желаю успехов соискателям и благодарю за преданность делу, которое наш президент Владимир Путин назвал очень важным и благородным", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Как отметили в Росмолодежи, федеральные и региональные органы власти и организации могут адресовать свои предложения о награждении в Федеральное агентство по делам молодежи. Сами волонтеры могут подать заявку на получение нагрудного знака.
"За последние десять лет всё больше россиян участвуют в добровольческих проектах - если раньше только 3% граждан были волонтерами, то сейчас 28% присоединились к волонтерскому движению. При реализации национального проекта "Молодежь и дети", запущенного президентом России, мы планируем вовлечь в добровольчество 45% молодых людей до 2030 года. Мы видим, что интерес среди молодых людей к сфере добровольчества возрастает, с раннего детства ребята приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается. Награда "Доброволец России" поможет отметить самых активных волонтеров и вдохновить других на созидательный труд", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.
В организации уточнили, что на получение нагрудного знака могут претендовать те волонтеры, которые внесли значительный вклад в качестве добровольца и заработали не менее 500 волонтерских часов на "Добро.рф" за последние три года. Подать заявку могут также люди, совершившие героический поступок при выполнении волонтерской миссии, и доноры с большим стажем.
"Нагрудный знак "Доброволец России" был учрежден правительством в развитие обновленного федерального закона о поддержке волонтерства. Каждый год на федеральном уровне и в регионах его будут получать самые активные волонтеры. Новая награда подчеркивает ценность добровольческого движения в России и признание индивидуальных заслуг человека на самом высоком уровне", - приводятся в сообщении слова главы Комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя "Добро.рф" Артема Метелева.