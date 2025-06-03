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В России в мае выросли онлайн-покупки водонагревателей
В России в мае выросли онлайн-покупки водонагревателей - 03.06.2025, ПРАЙМ
В России в мае выросли онлайн-покупки водонагревателей
Онлайн-покупки водонагревателей в России в этом мае выросли в три раза по сравнению с маем 2024 года, при этом россияне все чаще выбирают более технологичные... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T07:25+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Онлайн-покупки водонагревателей в России в этом мае выросли в три раза по сравнению с маем 2024 года, при этом россияне все чаще выбирают более технологичные модели с цифровыми дисплеями и электрической регулировкой температуры, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур). "Продажи водонагревателей со складов крупнейших маркетплейсов РФ в мае 2025 выросли в три раза: в период с 10 по 26 мая россияне приобрели 91 432 водонагревателя, в то время как в мае прошлого года их купили 31 328 штук", - сосчитали аналитики. Наиболее часто покупаемыми стали проточные водонагреватели с цифровым дисплеем и накопительные модели с антибактериальной технологией. Для сравнения, весной в 2024 году пользовались спросом проточные водонагреватели с душем и накопительные с функцией поддержания температуры. "Средний чек за проточные водонагреватели увеличился на 8,86% - с 2 055 рублей до 2 237 рублей, а вот у накопительных - снизился на 2,14% - с 10 187 рублей до 9 969 рублей", - уточнили в компании. Пользователи маркетплейсов уже потратили более 390 миллионов рублей на покупку водонагревателей в этом сезоне. Рост составил 191,85% по сравнению с маем прошлого года, добавила аналитик компании Анастасия Романова.
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россия, онлайн-торговля
РОССИЯ, Экономика, онлайн-торговля
В России в мае выросли онлайн-покупки водонагревателей
Moneyplace: онлайн-покупки водонагревателей в России в мае выросли в три раза
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Онлайн-покупки водонагревателей в России в этом мае выросли в три раза по сравнению с маем 2024 года, при этом россияне все чаще выбирают более технологичные модели с цифровыми дисплеями и электрической регулировкой температуры, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур).
"Продажи водонагревателей со складов крупнейших маркетплейсов РФ в мае 2025 выросли в три раза: в период с 10 по 26 мая россияне приобрели 91 432 водонагревателя, в то время как в мае прошлого года их купили 31 328 штук", - сосчитали аналитики.
Наиболее часто покупаемыми стали проточные водонагреватели с цифровым дисплеем и накопительные модели с антибактериальной технологией. Для сравнения, весной в 2024 году пользовались спросом проточные водонагреватели с душем и накопительные с функцией поддержания температуры.
"Средний чек за проточные водонагреватели увеличился на 8,86% - с 2 055 рублей до 2 237 рублей, а вот у накопительных - снизился на 2,14% - с 10 187 рублей до 9 969 рублей", - уточнили в компании.
Пользователи маркетплейсов уже потратили более 390 миллионов рублей на покупку водонагревателей в этом сезоне. Рост составил 191,85% по сравнению с маем прошлого года, добавила аналитик компании Анастасия Романова.