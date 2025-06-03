https://1prime.ru/20250603/rubl-858162202.html

Рубль торгуется в умеренном минусе к юаню на Мосбирже во вторник

Рубль торгуется в умеренном минусе к юаню на Мосбирже во вторник - 03.06.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в умеренном минусе к юаню на Мосбирже во вторник

Курс рубля во вторник днем умеренно снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс пока остается ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T17:51+0300

2025-06-03T17:51+0300

2025-06-03T17:52+0300

экономика

рубль

юань

рынок

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем умеренно снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс пока остается ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.39 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 10,92 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,88-10,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,17 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,25 против 7,188 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,9%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,53 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Юань во вторник на Мосбирже торгуется в минусе по отношению к рублю в условиях сузившегося диапазона колебаний курса. Он остается ниже ключевой отметки 11 рублей, валюта КНР проторговывает уровень 10,9 рубля. "По мере уменьшения экспортной выручки, вызванного серьезно подешевевшей в предыдущие месяцы нефтью, избыточное предложение иностранной валюты будет постепенно сокращаться. В то же время спрос на нее способен восстанавливаться, в том числе благодаря традиционному для летнего сезона отпусков усилению активности потребителей", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,03% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.43 мск повышалась на 1,6%, до 65,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 99,1 пункта. ПРОГНОЗЫ По данным MSCinsider, чистая длинная позиция физических лиц во фьючерсе на доллар/рубль обновила исторический рекорд, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Это значит, что люди больше покупают, чем продают - похоже, что все ждут быстрого отскока доллара во втором полугодии. Пока же его курс сохранится в диапазоне 78-80 рублей, евро - 89-91 рубля, юаня - около 10,90 рубля", - считает он. По оценкам Бабина из "БКС Мир инвестиций", для курса юаня актуальным остается обозначенный накануне для этой недели сценарий нахождения котировок в диапазоне 10,84–11,05 рубля с попыткой выйти из него вверх.

https://1prime.ru/20250603/dollar-858161444.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, юань, рынок, торги, мосбиржа