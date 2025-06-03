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"Снова передумал": журналист обвинил Рютте в смене позиции по Украине - 03.06.2025, ПРАЙМ
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"Снова передумал": журналист обвинил Рютте в смене позиции по Украине
"Снова передумал": журналист обвинил Рютте в смене позиции по Украине - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Снова передумал": журналист обвинил Рютте в смене позиции по Украине
Журналист Чей Боуз раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за изменение позиции по вопросу членства Украины в альянсе. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T12:56+0300
2025-06-03T12:56+0300
политика
нато
марк рютте
украина
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россия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за изменение позиции по вопросу членства Украины в альянсе."Этот болван (Рютте. — Прим. ред.) снова передумал. Отвергнутый нидерландский политический неудачник и неизбранный глава НАТО теперь говорит, что Украина присоединится (к альянсу. — Прим. ред.) (когда-нибудь). Нелепое переобувание от "босса" НАТО", — написал Боуз в соцсети Х.Такое заявление журналист сделал в ответ на слова Рютте о том, что согласно позиции всех членов НАТО, курс Украины на вступление в альянс является "необратимым" процессом.В марте в интервью телеканалу Bloomberg Рютте заявлял, что президент США Дональд Трамп фактически снял с обсуждения вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности России. По его словам, именно этот фактор стал одной из причин начала спецоперации.
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нато, марк рютте, украина, сша, дональд трамп, россия, владимир путин
Политика, НАТО, Марк Рютте, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
12:56 03.06.2025
 
"Снова передумал": журналист обвинил Рютте в смене позиции по Украине

Боуз: Рютте в очередной раз поменял позицию по членству Украины в НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за изменение позиции по вопросу членства Украины в альянсе.
"Этот болван (Рютте. — Прим. ред.) снова передумал. Отвергнутый нидерландский политический неудачник и неизбранный глава НАТО теперь говорит, что Украина присоединится (к альянсу. — Прим. ред.) (когда-нибудь). Нелепое переобувание от "босса" НАТО", — написал Боуз в соцсети Х.
Такое заявление журналист сделал в ответ на слова Рютте о том, что согласно позиции всех членов НАТО, курс Украины на вступление в альянс является "необратимым" процессом.
В марте в интервью телеканалу Bloomberg Рютте заявлял, что президент США Дональд Трамп фактически снял с обсуждения вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности России. По его словам, именно этот фактор стал одной из причин начала спецоперации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
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ПолитикаНАТОМарк РюттеУКРАИНАСШАДональд ТрампРОССИЯВладимир Путин
 
 
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