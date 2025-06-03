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Сотрудникам РЖД рекомендовали ложиться головой к двери, а не к окну - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Сотрудникам РЖД рекомендовали ложиться головой к двери, а не к окну
Сотрудникам РЖД рекомендовали ложиться головой к двери, а не к окну - 03.06.2025, ПРАЙМ
Сотрудникам РЖД рекомендовали ложиться головой к двери, а не к окну
После обрушения моста на пассажирский поезд Климов - Москва в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, теперь они рекомендуют пассажирам... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T06:28+0300
2025-06-03T06:28+0300
бизнес
общество
москва
рф
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. После обрушения моста на пассажирский поезд Климов - Москва в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, теперь они рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери, а не к окну, передает корреспондент РИА Новости. Проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну. В частности, такую рекомендацию услышал корреспондент РИА Новости в поезде, следовавшем в ночь 2 июня по маршруту Климов - Москва. Проводница также рассказала, что после трагедии для сотрудников был проведен дополнительный инструктаж. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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бизнес, общество , москва, рф, александр бастрыкин, ск рф
Бизнес, Общество , МОСКВА, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
06:28 03.06.2025
 
Сотрудникам РЖД рекомендовали ложиться головой к двери, а не к окну

После обрушения моста в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. После обрушения моста на пассажирский поезд Климов - Москва в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, теперь они рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери, а не к окну, передает корреспондент РИА Новости.
Проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну. В частности, такую рекомендацию услышал корреспондент РИА Новости в поезде, следовавшем в ночь 2 июня по маршруту Климов - Москва. Проводница также рассказала, что после трагедии для сотрудников был проведен дополнительный инструктаж.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
 
БизнесОбществоМОСКВАРФАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
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