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Биржевые цены на сахар снова достигли минимума с июля 2021 года
Биржевые цены на сахар снова достигли минимума с июля 2021 года - 03.06.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар снова достигли минимума с июля 2021 года
Биржевые цены на сахар во вторник снижаются, вновь достигнув самого низкого уровня с лета 2021 года, следует из данных ICE Futures. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:58+0300
2025-06-03T15:58+0300
2025-06-03T15:59+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник снижаются, вновь достигнув самого низкого уровня с лета 2021 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.32 мск стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар снижалась на 0,42%, до 16,81 цента за фунт. При этом ценовой минимум за день составил 16,79 цента. Это самое низкое значение с 13 июля 2021 года. В начале мая цена опускалась до 17 центов, что также стало минимумом с июля 2021 года. Стоимость фьючерса снижалась три месяца подряд и начинает первый летний месяц также в минусе: суммарно с конца февраля цена сахара уже опустилась почти на 14%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.
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сахар, цены на сахар
Экономика, сахар, цены на сахар
Биржевые цены на сахар снова достигли минимума с июля 2021 года
ICE Futures: биржевые цены на сахар вновь достигли самого низкого уровня с лета 2021 года
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар во вторник снижаются, вновь достигнув самого низкого уровня с лета 2021 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.32 мск стоимость июльского (ближайшего) фьючерса на сахар снижалась на 0,42%, до 16,81 цента за фунт. При этом ценовой минимум за день составил 16,79 цента. Это самое низкое значение с 13 июля 2021 года.
В начале мая цена опускалась до 17 центов, что также стало минимумом с июля 2021 года.
Стоимость фьючерса снижалась три месяца подряд и начинает первый летний месяц также в минусе: суммарно с конца февраля цена сахара уже опустилась почти на 14%. Самый высокий уровень с начала года составил 21,57 цента и был достигнут 25 февраля.
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