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Руководство республиканцев США заявило о поддержке новых санкций против РФ
Руководство республиканцев США заявило о поддержке новых санкций против РФ - 03.06.2025, ПРАЙМ
Руководство республиканцев США заявило о поддержке новых санкций против РФ
Руководство Республиканской партии в конгрессе США заявило о готовности к продвижению законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T20:15+0300
2025-06-03T20:15+0300
2025-06-03T21:00+0300
политика
конгресс сша
республиканская партия
санкции против рф
поддержка
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Руководство Республиканской партии в конгрессе США заявило о готовности к продвижению законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, следует из выступлений лидера партийного собрания в сенате Джона Тьюна и спикера палаты представителей Майка Джонсона. Оба республиканца выразили свою поддержку введению дополнительных ограничений в отношении Москвы, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп до настоящего момента воздерживался от инициативы ужесточить давление на РФ. "Есть много членов конгресса, которые хотят, чтобы мы применили к России настолько сильные санкции, насколько возможно, и я являюсь сторонником этого", - сообщил журналистам Джонсон, комментируя инициативу Грэма. При этом спикер нижней палаты конгресса США отметил, что еще не обсуждал данный вопрос с Трампом. Тьюн, в свою очередь, заявил, что сенаторы "готовы предоставить президенту Трампу любые средства, которые ему необходимы", комментируя давление на Москву. Также он допустил, что уже в июне в верхней палате американского конгресса может пройти голосование по санкционному законопроекту. Ранее Грэм заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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конгресс сша, республиканская партия, санкции против рф, поддержка
Политика, Конгресс США, Республиканская партия, санкции против РФ, поддержка
Руководство республиканцев США заявило о поддержке новых санкций против РФ
Руководство республиканцев в конгрессе поддержало новые санкции против России
ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Руководство Республиканской партии в конгрессе США заявило о готовности к продвижению законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, следует из выступлений лидера партийного собрания в сенате Джона Тьюна и спикера палаты представителей Майка Джонсона.
Оба республиканца выразили свою поддержку введению дополнительных ограничений в отношении Москвы, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп до настоящего момента воздерживался от инициативы ужесточить давление на РФ.
"Есть много членов конгресса, которые хотят, чтобы мы применили к России настолько сильные санкции, насколько возможно, и я являюсь сторонником этого", - сообщил журналистам Джонсон, комментируя инициативу Грэма.
При этом спикер нижней палаты конгресса США отметил, что еще не обсуждал данный вопрос с Трампом.
Американский сенатор хочет ввести новые санкции против России к саммиту G7
Тьюн, в свою очередь, заявил, что сенаторы "готовы предоставить президенту Трампу любые средства, которые ему необходимы", комментируя давление на Москву. Также он допустил, что уже в июне в верхней палате американского конгресса может пройти голосование по санкционному законопроекту.
Ранее Грэм заявил, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.