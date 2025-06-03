https://1prime.ru/20250603/sanktsii-858168734.html

В Белом доме сообщили о позиции Трампа в отношений санкций против России

В Белом доме сообщили о позиции Трампа в отношений санкций против России - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Белом доме сообщили о позиции Трампа в отношений санкций против России

Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T21:58+0300

2025-06-03T21:58+0300

2025-06-03T21:58+0300

политика

белый дом

дональд трамп

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818852_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6064ae410fd9f6870d4eba02ca81c40b.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент высказал свою позицию по санкциям против России. Он мудро сохранил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости", - сообщила она во вторник журналистам. Комментируя стремление отдельных американских законодателей к введению новых ограничений в отношении Москвы, Левитт выразила уверенность в том, что в Капитолии уважают Трампа, отметив, что Россия в настоящее время вовлечена в прямые переговоры с Украиной. "Я хотела бы просто напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было немыслимо, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры", - подчеркнула Левитт. Ранее лидер республиканского собрания в сенате Джон Тьюн и спикер палаты представителей Майк Джонсон заявили о готовности к продвижению законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России. Грэм ранее заявлял, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250530/smi-858046990.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белый дом, дональд трамп, санкции против рф