https://1prime.ru/20250603/sdelka-858153655.html
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией - 03.06.2025, ПРАЙМ
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией
Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T12:53+0300
2025-06-03T12:53+0300
2025-06-03T12:53+0300
экономика
сша
индия
мировая экономика
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВ, 3 июн - ПРАЙМ. Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник. "Ожидайте сделку между США и Индией в обозримом будущем. Думаю, мы нашли формат, который действительно подходит обеим странам", - сказал он, выступая на саммите Форума стратегического партнёрства США и Индии. По словам министра, страны, вступающие в переговоры раньше других, получают более выгодные условия. "Ранние участники получают более выгодные условия - так это устроено. Те, кто подключится, скажем, между 4 и 9 июля, просто попадут в общий поток... А вот те, кто раньше, а мне кажется, Индия очень старается быть в числе таких стран, и это я, безусловно, приветствую", - добавил Латник. Министр отметил, что обычно на заключение подобных соглашений уходит 2-3 года, однако в данном случае процесс проходит в ускоренном режиме, что "совершенно не характерно для обычных торговых отношений между странами". "Но того, чего я действительно хочу достичь, - это обеспечить доступ к рынку. Мы хотим, чтобы наши компании получили разумный доступ к индийскому рынку", - пояснил Латник. Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://1prime.ru/20250603/smi-858148912.html
сша
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, индия, мировая экономика, сделка
Экономика, США, ИНДИЯ, Мировая экономика, сделка
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией
Латник: торговую сделку между США и Индией можно ожидать в обозримом будущем
МОСКВ, 3 июн - ПРАЙМ. Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник.
"Ожидайте сделку между США и Индией в обозримом будущем. Думаю, мы нашли формат, который действительно подходит обеим странам", - сказал он, выступая на саммите Форума стратегического партнёрства США и Индии.
По словам министра, страны, вступающие в переговоры раньше других, получают более выгодные условия.
"Ранние участники получают более выгодные условия - так это устроено. Те, кто подключится, скажем, между 4 и 9 июля, просто попадут в общий поток... А вот те, кто раньше, а мне кажется, Индия очень старается быть в числе таких стран, и это я, безусловно, приветствую", - добавил Латник.
Министр отметил, что обычно на заключение подобных соглашений уходит 2-3 года, однако в данном случае процесс проходит в ускоренном режиме, что "совершенно не характерно для обычных торговых отношений между странами".
"Но того, чего я действительно хочу достичь, - это обеспечить доступ к рынку. Мы хотим, чтобы наши компании получили разумный доступ к индийскому рынку", - пояснил Латник.
Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Индия и ЕС договорились почти по половине пунктов сделки, пишут СМИ