Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/sdelka-858153655.html
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией - 03.06.2025, ПРАЙМ
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией
Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T12:53+0300
2025-06-03T12:53+0300
экономика
сша
индия
мировая экономика
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВ, 3 июн - ПРАЙМ. Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник. "Ожидайте сделку между США и Индией в обозримом будущем. Думаю, мы нашли формат, который действительно подходит обеим странам", - сказал он, выступая на саммите Форума стратегического партнёрства США и Индии. По словам министра, страны, вступающие в переговоры раньше других, получают более выгодные условия. "Ранние участники получают более выгодные условия - так это устроено. Те, кто подключится, скажем, между 4 и 9 июля, просто попадут в общий поток... А вот те, кто раньше, а мне кажется, Индия очень старается быть в числе таких стран, и это я, безусловно, приветствую", - добавил Латник. Министр отметил, что обычно на заключение подобных соглашений уходит 2-3 года, однако в данном случае процесс проходит в ускоренном режиме, что "совершенно не характерно для обычных торговых отношений между странами". "Но того, чего я действительно хочу достичь, - это обеспечить доступ к рынку. Мы хотим, чтобы наши компании получили разумный доступ к индийскому рынку", - пояснил Латник. Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://1prime.ru/20250603/smi-858148912.html
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, индия, мировая экономика, сделка
Экономика, США, ИНДИЯ, Мировая экономика, сделка
12:53 03.06.2025
 
Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией

Латник: торговую сделку между США и Индией можно ожидать в обозримом будущем

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВ, 3 июн - ПРАЙМ. Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник.
"Ожидайте сделку между США и Индией в обозримом будущем. Думаю, мы нашли формат, который действительно подходит обеим странам", - сказал он, выступая на саммите Форума стратегического партнёрства США и Индии.
По словам министра, страны, вступающие в переговоры раньше других, получают более выгодные условия.
"Ранние участники получают более выгодные условия - так это устроено. Те, кто подключится, скажем, между 4 и 9 июля, просто попадут в общий поток... А вот те, кто раньше, а мне кажется, Индия очень старается быть в числе таких стран, и это я, безусловно, приветствую", - добавил Латник.
Министр отметил, что обычно на заключение подобных соглашений уходит 2-3 года, однако в данном случае процесс проходит в ускоренном режиме, что "совершенно не характерно для обычных торговых отношений между странами".
"Но того, чего я действительно хочу достичь, - это обеспечить доступ к рынку. Мы хотим, чтобы наши компании получили разумный доступ к индийскому рынку", - пояснил Латник.
Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
Индия и ЕС договорились почти по половине пунктов сделки, пишут СМИ
08:52
 
ЭкономикаСШАИНДИЯМировая экономикасделка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала