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Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией

Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией - 03.06.2025, ПРАЙМ

Минторг США заявил о возможном скором достижении торговой сделки с Индией

Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T12:53+0300

2025-06-03T12:53+0300

2025-06-03T12:53+0300

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МОСКВ, 3 июн - ПРАЙМ. Торговую сделку между США и Индией следует ожидать в обозримом будущем, заявил министр торговли США Ховард Латник. "Ожидайте сделку между США и Индией в обозримом будущем. Думаю, мы нашли формат, который действительно подходит обеим странам", - сказал он, выступая на саммите Форума стратегического партнёрства США и Индии. По словам министра, страны, вступающие в переговоры раньше других, получают более выгодные условия. "Ранние участники получают более выгодные условия - так это устроено. Те, кто подключится, скажем, между 4 и 9 июля, просто попадут в общий поток... А вот те, кто раньше, а мне кажется, Индия очень старается быть в числе таких стран, и это я, безусловно, приветствую", - добавил Латник. Министр отметил, что обычно на заключение подобных соглашений уходит 2-3 года, однако в данном случае процесс проходит в ускоренном режиме, что "совершенно не характерно для обычных торговых отношений между странами". "Но того, чего я действительно хочу достичь, - это обеспечить доступ к рынку. Мы хотим, чтобы наши компании получили разумный доступ к индийскому рынку", - пояснил Латник. Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша, индия, мировая экономика, сделка