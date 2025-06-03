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Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса

Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса - 03.06.2025, ПРАЙМ

Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса

Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:44+0300

2025-06-03T18:44+0300

2025-06-03T18:44+0300

экономика

правительство рф

сервис

поддержка

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в думской электронной базе. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщал, что работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца 2025 года.

https://1prime.ru/20250602/servis-858134192.html

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