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Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса - 03.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/servis-858163649.html
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса - 03.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса
Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:44+0300
2025-06-03T18:44+0300
экономика
правительство рф
сервис
поддержка
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в думской электронной базе. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщал, что работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца 2025 года.
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правительство рф, сервис, поддержка
Экономика, Правительство РФ, сервис, поддержка
18:44 03.06.2025
 
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса

Кабмин поддержал проект создания в РФ национального многофункционального сервиса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в думской электронной базе.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг
Вчера, 16:07
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщал, что работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца 2025 года.
 
ЭкономикаПравительство РФсервисподдержка
 
 
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