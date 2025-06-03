https://1prime.ru/20250603/servis-858163649.html
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса - 03.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса
Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:44+0300
2025-06-03T18:44+0300
2025-06-03T18:44+0300
экономика
правительство рф
сервис
поддержка
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в думской электронной базе. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщал, что работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца 2025 года.
https://1prime.ru/20250602/servis-858134192.html
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правительство рф, сервис, поддержка
Экономика, Правительство РФ, сервис, поддержка
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса
Кабмин поддержал проект создания в РФ национального многофункционального сервиса
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в думской электронной базе.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщал, что работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца 2025 года.