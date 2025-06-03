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Индия и ЕС договорились почти по половине пунктов сделки, пишут СМИ

Индия и ЕС договорились почти по половине пунктов сделки, пишут СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ

Индия и ЕС договорились почти по половине пунктов сделки, пишут СМИ

Индия и ЕС договорились почти по половине пунктов возможной торговой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с переговорами. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T08:52+0300

2025-06-03T08:52+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индия и ЕС договорились почти по половине пунктов возможной торговой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с переговорами. "Источники говорят, что переговорщики согласовали восемь из примерно 20 разделов соглашения", - пишет издание. По данным газеты, ожидается, что торговая сделка между ЕС и Индией будет заключена в декабре. Отмечается, что благодаря этому соглашению стороны надеются избежать негативных последствий высоких американских пошлин. В то же время некоторые товары, а именно молочная продукция, не будет охвачена сделкой. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.

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мировая экономика, индия, ес