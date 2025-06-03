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Глава "Роскосмоса" рассказал о новой российской орбитальной станции - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Глава "Роскосмоса" рассказал о новой российской орбитальной станции
Глава "Роскосмоса" рассказал о новой российской орбитальной станции - 03.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" рассказал о новой российской орбитальной станции
Новая Российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой запланирован на 2027 год, будет, по сути, автоматизированным дроном в космосе, заявил... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T20:45+0300
2025-06-03T20:46+0300
экономика
роскосмос
дмитрий баканов
российская орбитальная станция
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Новая Российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой запланирован на 2027 год, будет, по сути, автоматизированным дроном в космосе, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Я хочу, чтобы мы реализовали те параметры нацпроекта, которые есть. Там заложены и возвращаемая ступень (перспективной ракеты "Амур-СПГ" - ред.), и низкоорбитальная группировка (спутников - ред.) широкополосного доступа, и аппараты ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли - ред.) высокого разрешения, и Российская орбитальная станция нового поколения, которая, по сути, - автоматизированный дрон в космосе, и это будет этап подготовки к межпланетным миссиям", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025". Российская орбитальная станция, первый модуль которой должны запустить в 2027 году, придет на смену Международной космической станции (МКС), срок эксплуатации которой последний раз был продлен до 2030 года.
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роскосмос, дмитрий баканов, российская орбитальная станция
Экономика, Роскосмос, Дмитрий Баканов, Российская орбитальная станция
20:45 03.06.2025 (обновлено: 20:46 03.06.2025)
 
Глава "Роскосмоса" рассказал о новой российской орбитальной станции

Баканов: новая орбитальная станция РФ будет автоматизированным дроном в космосе

© NASA TV# Американский космический грузовик Dragon покидает МКС. 13 января 2018
# Американский космический грузовик Dragon покидает МКС. 13 января 2018
© NASA TV
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - ПРАЙМ. Новая Российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой запланирован на 2027 год, будет, по сути, автоматизированным дроном в космосе, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Я хочу, чтобы мы реализовали те параметры нацпроекта, которые есть. Там заложены и возвращаемая ступень (перспективной ракеты "Амур-СПГ" - ред.), и низкоорбитальная группировка (спутников - ред.) широкополосного доступа, и аппараты ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли - ред.) высокого разрешения, и Российская орбитальная станция нового поколения, которая, по сути, - автоматизированный дрон в космосе, и это будет этап подготовки к межпланетным миссиям", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025".
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях
23 мая, 18:47
Российская орбитальная станция, первый модуль которой должны запустить в 2027 году, придет на смену Международной космической станции (МКС), срок эксплуатации которой последний раз был продлен до 2030 года.
 
ЭкономикаРоскосмосДмитрий БакановРоссийская орбитальная станция
 
 
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