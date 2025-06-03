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Суд продлил Nord Stream 2 AG срок расчетов с мелкими кредиторами - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Суд продлил Nord Stream 2 AG срок расчетов с мелкими кредиторами
Суд продлил Nord Stream 2 AG срок расчетов с мелкими кредиторами - 03.06.2025, ПРАЙМ
Суд продлил Nord Stream 2 AG срок расчетов с мелкими кредиторами
Мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его кредиторами официально вступило в силу, Nord Stream 2 до 9 сентября продлен срок | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:32+0300
2025-06-03T15:32+0300
газ
швейцария
европа
северный поток - 2
суд
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его кредиторами официально вступило в силу, Nord Stream 2 до 9 сентября продлен срок расчетов с мелкими кредиторами, сообщается в опубликованных во вторник материалах швейцарского суда. "Решением суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между (оператором - ред.) Nord Stream 2 AG и его кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, утверждено судом. Решение подлежит исполнению", - сообщил суд. "Установленный решением от 9 января 2025 года и продленный решением от 6 марта 2025 года до 9 мая 2025 года срок по удовлетворению требований всех мелких кредиторов и предоставлению соответствующих подтверждающих выплаты документов суду кантона Цуг продлен до 9 сентября 2025 года", - сообщается в материалах. Швейцарская фирма Transliq AG, которая выступает временным административным управляющим, обязана проинформировать суд о состоянии выплат мелким кредиторам до 1 сентября 2025 года, постановил суд. В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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газ, швейцария, европа, северный поток - 2, суд
Газ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕВРОПА, Северный поток - 2, суд
15:32 03.06.2025
 
Суд продлил Nord Stream 2 AG срок расчетов с мелкими кредиторами

Суд Швейцарии продлил срок расчетов с мелкими кредиторами Nord Stream 2 AG до 9 сентября

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его кредиторами официально вступило в силу, Nord Stream 2 до 9 сентября продлен срок расчетов с мелкими кредиторами, сообщается в опубликованных во вторник материалах швейцарского суда.
"Решением суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между (оператором - ред.) Nord Stream 2 AG и его кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, утверждено судом. Решение подлежит исполнению", - сообщил суд.
"Установленный решением от 9 января 2025 года и продленный решением от 6 марта 2025 года до 9 мая 2025 года срок по удовлетворению требований всех мелких кредиторов и предоставлению соответствующих подтверждающих выплаты документов суду кантона Цуг продлен до 9 сентября 2025 года", - сообщается в материалах.
Швейцарская фирма Transliq AG, которая выступает временным административным управляющим, обязана проинформировать суд о состоянии выплат мелким кредиторам до 1 сентября 2025 года, постановил суд.
В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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