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"Ростех" сообщил о запуске производства базовых станций 4G в 2025 году

"Ростех" сообщил о запуске производства базовых станций 4G в 2025 году - 03.06.2025, ПРАЙМ

"Ростех" сообщил о запуске производства базовых станций 4G в 2025 году

Производство базовых станций для сетей связи 4G будет запущено в этом году, в реализацию проекта на сегодняшний день вложен почти 1 миллиард внебюджетных... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T09:29+0300

2025-06-03T09:29+0300

2025-06-03T09:29+0300

технологии

сергей чемезов

ростех

связь

4g

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Производство базовых станций для сетей связи 4G будет запущено в этом году, в реализацию проекта на сегодняшний день вложен почти 1 миллиард внебюджетных средств, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Проект создания оборудования для беспроводных сетей связи 4G перезапущен в формате частно-государственного партнерства... На сегодняшний день в реализацию проекта вложен почти 1 миллиард частных внебюджетных средств. Есть очень хорошие результаты, но пока обойдусь без подробностей. Скажу только, что серийное производство базовых станций планируется запустить уже в этом году в ОЭЗ "Технополис Москва", - приводят слова Чемезова в пресс-службе "Ростеха". Он уточнил, что в производственный процесс, локализацию и внедрение отечественных компонентов будут вовлечены предприятия "Ростеха", а проект реализуется совместно с группой компаний "Нацпром" и структурами Кирилла Шамалова (бывшего заместителя председателя правления "Сибура", генерального директора инвестиционной компании "Ладога менеджмент"). "Для этого создана компания "НацСпектр". Созвучие со "Спектром" - эта компания, напомню, изначально вела проект - неслучайно: в работе новой компании используются уже накопленные наработки и опыт "Спектра" по этой теме", - добавил Чемезов.

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технологии, сергей чемезов, ростех, связь, 4g