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Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС - 03.06.2025, ПРАЙМ
Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцарская Конфедерация традиционно присоединилась к 17-му пакету антироссийских рестрикций Евросоюза и расширила санкционные списки, следует из документов,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T18:06+0300
2025-06-03T18:06+0300
политика
мировая экономика
рф
запад
брюссель
урсула фон дер ляйен
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ЖЕНЕВА, 3 июн - ПРАЙМ. Швейцарская Конфедерация традиционно присоединилась к 17-му пакету антироссийских рестрикций Евросоюза и расширила санкционные списки, следует из документов, опубликованных Госсекретариатом страны по экономическим вопросам. "Санкции. Изменения от 02.06.2025 со вступлением в силу 03.06.2025", - говорится в соответствующем указе по антироссийским рестрикциям с перечнем подсанкционных лиц. Согласно сообщению на информационном портале швейцарского правительства, в обновленный санкционный список были внесены 17 физлиц, 58 организаций, а также 189 морских судов и 31 предприятие. Рестрикции вступают в силу 3 июня в 23.00 (00.00 мск 4 июня). Евросоюз 20 мая утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, рф, запад, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
18:06 03.06.2025
 
Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций Евросоюза

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
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ЖЕНЕВА, 3 июн - ПРАЙМ. Швейцарская Конфедерация традиционно присоединилась к 17-му пакету антироссийских рестрикций Евросоюза и расширила санкционные списки, следует из документов, опубликованных Госсекретариатом страны по экономическим вопросам.
"Санкции. Изменения от 02.06.2025 со вступлением в силу 03.06.2025", - говорится в соответствующем указе по антироссийским рестрикциям с перечнем подсанкционных лиц.
Согласно сообщению на информационном портале швейцарского правительства, в обновленный санкционный список были внесены 17 физлиц, 58 организаций, а также 189 морских судов и 31 предприятие. Рестрикции вступают в силу 3 июня в 23.00 (00.00 мск 4 июня).
Евросоюз 20 мая утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
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28 мая, 14:42
 
ПолитикаМировая экономикаРФЗАПАДБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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