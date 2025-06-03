Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250603/taksi-858158159.html
"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей
"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей
"Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок на поездки для многодетных семей, возможна интеграция с госинформсистемой "Госуслуги", сообщили РИА Новости в... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T15:24+0300
2025-06-03T15:24+0300
яндекс
такси
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/29/838972986_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_2c37f01c1520be8348cbcec17f676128.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок на поездки для многодетных семей, возможна интеграция с госинформсистемой "Госуслуги", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок для многодетных семей… чтобы механизм работал бесшовно, компания рассматривает возможность интеграции с государственной информационной системой "Госуслуги", - говорится в сообщении. По словам, директора по работе с государственными органами Антона Петракова, интеграция позволит обеспечить бесшовность механизма - скидка будет применяться к поездкам автоматически, сразу после того как пользователь привяжет аккаунт на "Госуслугах" с подтвержденным статусом многодетной семьи к аккаунту в приложении "Яндекс Go". Пилотный проект будет запущен в нескольких регионах, а затем расширен на большее число городов. Конкретные города будут определены позднее. "Нам важно увеличивать доступность транспортных услуг для детей в разных городах России. Сейчас поездки с детьми в "Яндекс Такси" доступны более чем в 370 городах. Надеемся, что проект поможет еще большему числу семей добираться с помощью такси в разные локации", – приводят слова Петракова в пресс-службе "Яндекса". Сейчас поездки с детьми в сервисе можно осуществлять в тарифе "Детский" или в любом другом тарифе, выбрав предварительно опцию "Детское кресло". Только за первый квартал 2025 года пользователи совершили более 17 миллионов поездок с детьми в такси.
https://1prime.ru/20250526/yandeks-857924873.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/29/838972986_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_2d1f7062618fec850c35fddab065668a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
яндекс, такси
Яндекс, такси
15:24 03.06.2025
 
"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей

"Яндекс": компания разработает механизм скидок на поездки в такси для многодетных семей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок на поездки для многодетных семей, возможна интеграция с госинформсистемой "Госуслуги", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок для многодетных семей… чтобы механизм работал бесшовно, компания рассматривает возможность интеграции с государственной информационной системой "Госуслуги", - говорится в сообщении.
По словам, директора по работе с государственными органами Антона Петракова, интеграция позволит обеспечить бесшовность механизма - скидка будет применяться к поездкам автоматически, сразу после того как пользователь привяжет аккаунт на "Госуслугах" с подтвержденным статусом многодетной семьи к аккаунту в приложении "Яндекс Go".
Пилотный проект будет запущен в нескольких регионах, а затем расширен на большее число городов. Конкретные города будут определены позднее.
"Нам важно увеличивать доступность транспортных услуг для детей в разных городах России. Сейчас поездки с детьми в "Яндекс Такси" доступны более чем в 370 городах. Надеемся, что проект поможет еще большему числу семей добираться с помощью такси в разные локации", – приводят слова Петракова в пресс-службе "Яндекса".
Сейчас поездки с детьми в сервисе можно осуществлять в тарифе "Детский" или в любом другом тарифе, выбрав предварительно опцию "Детское кресло". Только за первый квартал 2025 года пользователи совершили более 17 миллионов поездок с детьми в такси.
%Логотип компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
"Яндекс" удвоил максимальную выплату для "белых" хакеров
26 мая, 13:46
 
Яндекстакси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала