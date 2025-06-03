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"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей

"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей - 03.06.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Такси" разработает механизм скидок для многодетных семей

"Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок на поездки для многодетных семей, возможна интеграция с госинформсистемой "Госуслуги", сообщили РИА Новости в... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T15:24+0300

2025-06-03T15:24+0300

2025-06-03T15:24+0300

яндекс

такси

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок на поездки для многодетных семей, возможна интеграция с госинформсистемой "Госуслуги", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс Такси" разрабатывает механизм скидок для многодетных семей… чтобы механизм работал бесшовно, компания рассматривает возможность интеграции с государственной информационной системой "Госуслуги", - говорится в сообщении. По словам, директора по работе с государственными органами Антона Петракова, интеграция позволит обеспечить бесшовность механизма - скидка будет применяться к поездкам автоматически, сразу после того как пользователь привяжет аккаунт на "Госуслугах" с подтвержденным статусом многодетной семьи к аккаунту в приложении "Яндекс Go". Пилотный проект будет запущен в нескольких регионах, а затем расширен на большее число городов. Конкретные города будут определены позднее. "Нам важно увеличивать доступность транспортных услуг для детей в разных городах России. Сейчас поездки с детьми в "Яндекс Такси" доступны более чем в 370 городах. Надеемся, что проект поможет еще большему числу семей добираться с помощью такси в разные локации", – приводят слова Петракова в пресс-службе "Яндекса". Сейчас поездки с детьми в сервисе можно осуществлять в тарифе "Детский" или в любом другом тарифе, выбрав предварительно опцию "Детское кресло". Только за первый квартал 2025 года пользователи совершили более 17 миллионов поездок с детьми в такси.

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яндекс, такси