https://1prime.ru/20250603/telegram-858165497.html

Мессенджер Telegram расширил функционал

Мессенджер Telegram расширил функционал - 03.06.2025, ПРАЙМ

Мессенджер Telegram расширил функционал

Telegram представил обновление, которое позволяет пользователям отправлять личные сообщения каналам, а также обрезать голосовые сообщения, следует из... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T19:20+0300

2025-06-03T19:20+0300

2025-06-03T19:20+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Telegram представил обновление, которое позволяет пользователям отправлять личные сообщения каналам, а также обрезать голосовые сообщения, следует из пресс-релиза мессенджера. "В сегодняшнем обновлении пользователи получили возможность отправлять личные сообщения любимым каналам, быстрее переключаться между темами в группах, обрезать голосовые сообщения перед отправкой, отправлять фотографии в улучшенном качестве", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь авторы контента могут включить функцию, которая позволит пользователям отправлять личные сообщения напрямую владельцам или администраторам каналов, чьи контактные данные не будут раскрыты. Сообщения от подписчиков отображаются в новом интерфейсе, отдельно от личных чатов владельца. Кроме того, пользователи мессенджера смогут после записи голосового сообщения вырезать нужный фрагмент. Согласно релизу, для групп с темами в последнем обновлении доступен интерфейс с закладками – он позволяет быстрее переходить к нужной теме из списка чатов и переключаться между беседами в одно касание. Также пользователи Telegram теперь могут отправлять фотографии в высоком качестве. Эту функцию можно найти в меню вложений. Помимо этого, владельцы устройств на операционной системе iOS теперь могут отправлять фотографии и видеозаписи из других приложений напрямую в редактор историй в Telegram с помощью стандартной кнопки "Поделиться". Обновление мессенджера коснулось и опросов. Теперь в них можно добавить до 12 вариантов ответа. Также опросы можно пересылать в избранное.

https://1prime.ru/20250602/moshenniki-858107315.html

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