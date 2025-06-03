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Трамп достиг "конца своего терпения" по Украине, заявил посол США в Турции

Трамп достиг "конца своего терпения" по Украине, заявил посол США в Турции - 03.06.2025, ПРАЙМ

Трамп достиг "конца своего терпения" по Украине, заявил посол США в Турции

Президент США Дональд Трамп достиг "конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине, заявил посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Томас... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T09:53+0300

2025-06-03T09:53+0300

2025-06-03T09:53+0300

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СТАМБУЛ, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп достиг "конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине, заявил посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак. "Я думаю, что Турция играет ключевую роль (в урегулировании конфликта на Украине - ред.). Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога", - приводит слова посла газета Star. Баррак заявил, что Трамп уже "достиг конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

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дональд трамп, сша, россия, украина