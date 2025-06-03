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В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине - 03.06.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине
В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине - 03.06.2025, ПРАЙМ
В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T20:40+0300
2025-06-03T20:42+0300
политика
белый дом
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остается позитивен относительно прогресса, который мы видим", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.Левитт добавила, что Трамп сам "усердно трудится" над достижением мира.Трамп не хочет затягивания украинского конфликта и нацелен на его дипломатическое урегулирование путем переговоров, отметила Левитт."Президент не хочет, чтобы эта война затягивалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.Левитт подчеркнула, что американский лидер нацелен на то, чтобы конфликт на Украине был разрешен за столом переговоров.
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белый дом, дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Белый дом, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование
20:40 03.06.2025 (обновлено: 20:42 03.06.2025)
 
В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине

Белый дом: Трамп позитивно настроен к процессу урегулирования на Украине

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остается позитивен относительно прогресса, который мы видим", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.
Левитт добавила, что Трамп сам "усердно трудится" над достижением мира.
Трамп не хочет затягивания украинского конфликта и нацелен на его дипломатическое урегулирование путем переговоров, отметила Левитт.
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"Президент не хочет, чтобы эта война затягивалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.
Левитт подчеркнула, что американский лидер нацелен на то, чтобы конфликт на Украине был разрешен за столом переговоров.
 
ПолитикаБелый домДональд ТрампКонфликт на Украинеурегулирование
 
 
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