https://1prime.ru/20250603/tramp-858167261.html

В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине

В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине - 03.06.2025, ПРАЙМ

В Белом доме пояснили позицию Трампа в отношения урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T20:40+0300

2025-06-03T20:40+0300

2025-06-03T20:42+0300

политика

белый дом

дональд трамп

конфликт на украине

урегулирование

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остается позитивен относительно прогресса, который мы видим", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.Левитт добавила, что Трамп сам "усердно трудится" над достижением мира.Трамп не хочет затягивания украинского конфликта и нацелен на его дипломатическое урегулирование путем переговоров, отметила Левитт."Президент не хочет, чтобы эта война затягивалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.Левитт подчеркнула, что американский лидер нацелен на то, чтобы конфликт на Украине был разрешен за столом переговоров.

https://1prime.ru/20250603/peregovory-858156565.html

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белый дом, дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование