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Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг, показал опрос - 03.06.2025, ПРАЙМ
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Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг, показал опрос
Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг, показал опрос - 03.06.2025, ПРАЙМ
Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг, показал опрос
Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T00:18+0300
2025-06-03T00:18+0300
общество
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не портить отношения с должниками, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Треть (33%) россиян без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам. Однако у 23% подобный жест обернулся неприятным опытом, и они долго думают, прежде чем его "повторить"; 25% действуют избирательно и принимают решение в зависимости от суммы и человека; 17% принципиально не дают в долг, считая это вредным для человеческих отношений, а 2% оформляют такие договоренности под расписку", - говорится в исследовании. При этом 37% респондентов, если речь идет о мелких суммах, сами иногда берут деньги у родных или друзей; 12% в этом случае пользуются услугами банков, а 7% предпочитают рассрочки или кредитные карты. Четверть участников заявила, что ни разу не прибегала к мелким займам, а 18% россиян брали в долг раньше, но больше не хотят повторять этот опыт. "Если срочно нужна небольшая сумма денег "до зарплаты", 67% предпочитают вообще не брать в долг и справляться самим; 14% все же обращаются за поддержкой к близким; 13% выбирают краткосрочные кредиты; 5% - рассрочку или сервисы формата "плати частями", а 1% оформляют микрозаймы", - отметили аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 мая 2025 года, охват составил 41 831 интернет-пользователь.
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192
40
192
40
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40
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40
общество
Общество
00:18 03.06.2025
 
Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг, показал опрос

Rambler Co: треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Треть россиян готова без колебаний давать деньги в долг друзьям или родственниками, в то время как 17% граждан принципиально не дают деньги в долг, чтобы не портить отношения с должниками, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Треть (33%) россиян без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам. Однако у 23% подобный жест обернулся неприятным опытом, и они долго думают, прежде чем его "повторить"; 25% действуют избирательно и принимают решение в зависимости от суммы и человека; 17% принципиально не дают в долг, считая это вредным для человеческих отношений, а 2% оформляют такие договоренности под расписку", - говорится в исследовании.
При этом 37% респондентов, если речь идет о мелких суммах, сами иногда берут деньги у родных или друзей; 12% в этом случае пользуются услугами банков, а 7% предпочитают рассрочки или кредитные карты. Четверть участников заявила, что ни разу не прибегала к мелким займам, а 18% россиян брали в долг раньше, но больше не хотят повторять этот опыт.
"Если срочно нужна небольшая сумма денег "до зарплаты", 67% предпочитают вообще не брать в долг и справляться самим; 14% все же обращаются за поддержкой к близким; 13% выбирают краткосрочные кредиты; 5% - рассрочку или сервисы формата "плати частями", а 1% оформляют микрозаймы", - отметили аналитики.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 мая 2025 года, охват составил 41 831 интернет-пользователь.
 
Общество
 
 
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