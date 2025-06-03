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"В пользу Москвы": в Британии узнали, что ждет Украину за теракт против РФ - 03.06.2025, ПРАЙМ
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"В пользу Москвы": в Британии узнали, что ждет Украину за теракт против РФ
"В пользу Москвы": в Британии узнали, что ждет Украину за теракт против РФ - 03.06.2025, ПРАЙМ
"В пользу Москвы": в Британии узнали, что ждет Украину за теракт против РФ
Теракт против российских аэродромов, осуществленный Украиной, был для Киева последним шансом изменить положение на фронте, однако план потерпел неудачу,... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T11:55+0300
2025-06-03T11:55+0300
политика
украина
россия
владимир зеленский
теракт
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Теракт против российских аэродромов, осуществленный Украиной, был для Киева последним шансом изменить положение на фронте, однако план потерпел неудачу, сообщило британское издание UnHerd."Операция, запланированная более года назад, является последней высокорискованной попыткой Киева изменить траекторию войны, которая все больше движется в пользу Москвы", — пишет издание.Как отмечает автор статьи, данное нападение не только не дало Украине никакого тактического преимущества, но и может в будущем негативно сказаться не только на военном потенциале, но и на дипломатических усилиях страны. Кроме того, действия Киева могут обернуться потерей поддержки со стороны США. Издание сделало вывод, что подобная авантюра дорого обойдется Украине.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с использованием FPV-дронов, атаковав аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство уточнило, что атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской регионах были успешно отражены, а возгорания, возникшие после ударов по объектам в Мурманской и Иркутской областях, оперативно ликвидированы. Пострадавших среди военного персонала не зафиксировано.
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украина, россия, владимир зеленский, теракт
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, теракт
11:55 03.06.2025
 
"В пользу Москвы": в Британии узнали, что ждет Украину за теракт против РФ

UnHerd: Украина не сумела терактом против России изменить исход конфликта

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Теракт против российских аэродромов, осуществленный Украиной, был для Киева последним шансом изменить положение на фронте, однако план потерпел неудачу, сообщило британское издание UnHerd.
"Операция, запланированная более года назад, является последней высокорискованной попыткой Киева изменить траекторию войны, которая все больше движется в пользу Москвы", — пишет издание.
Как отмечает автор статьи, данное нападение не только не дало Украине никакого тактического преимущества, но и может в будущем негативно сказаться не только на военном потенциале, но и на дипломатических усилиях страны. Кроме того, действия Киева могут обернуться потерей поддержки со стороны США.
Издание сделало вывод, что подобная авантюра дорого обойдется Украине.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с использованием FPV-дронов, атаковав аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство уточнило, что атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской регионах были успешно отражены, а возгорания, возникшие после ударов по объектам в Мурманской и Иркутской областях, оперативно ликвидированы. Пострадавших среди военного персонала не зафиксировано.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
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