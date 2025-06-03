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Ермак сообщил о прибытии украинской делегации в США
Ермак сообщил о прибытии украинской делегации в США - 03.06.2025, ПРАЙМ
Ермак сообщил о прибытии украинской делегации в США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во вторник сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T12:19+0300
2025-06-03T12:19+0300
2025-06-03T12:19+0300
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во вторник сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее во вторник сообщало, что Ермак направляется в США. "В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда министерства обороны и офиса (Зеленского - ред.)", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Он добавил, что Киев в США намерен "активно продвигать важные для Украины вопросы". Будут подняты темы, касающиеся оборонной поддержки и ситуации на фронте, усиления санкций против России. Кроме того, планируется обсуждение сделки о минералах. "Будет много встреч с представителями обеих партий, поддерживающих Украину, командой президента США Дональда Трампа", - подчеркнул Ермак. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
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украина, андрей ермак, сша, вашингтон
Политика, УКРАИНА, Андрей Ермак, США, ВАШИНГТОН
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во вторник сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее во вторник сообщало, что Ермак направляется в США.
"В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда министерства обороны и офиса (Зеленского - ред.)", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Киев в США намерен "активно продвигать важные для Украины вопросы". Будут подняты темы, касающиеся оборонной поддержки и ситуации на фронте, усиления санкций против России. Кроме того, планируется обсуждение сделки о минералах. "Будет много встреч с представителями обеих партий, поддерживающих Украину, командой президента США Дональда Трампа", - подчеркнул Ермак.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Украинские СМИ сообщили о поездке Ермака в США