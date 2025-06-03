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Украина изменит политику экспорта сельхозпродукции, пишут СМИ

Украина изменит политику экспорта сельхозпродукции, пишут СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ

Украина изменит политику экспорта сельхозпродукции, пишут СМИ

Украина намерена пересмотреть свою экспортную политику на фоне надвигающегося прекращения режима беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции в Евросоюз,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T17:47+0300

2025-06-03T17:47+0300

2025-06-03T17:47+0300

экономика

украина

ес

экспорт

сельское хозяйство

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина намерена пересмотреть свою экспортную политику на фоне надвигающегося прекращения режима беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции в Евросоюз, сообщило агентство Reuters со ссылкой на комментарий украинского министра аграрной политики Виталия Коваля. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки. "Украина планирует изменить свою политику в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции, чтобы адаптироваться к ожидаемому прекращению свободного доступа к прибыльному рынку ЕС, возможно, путем сокращения экспорта сырья и одновременного увеличения объемов переработки продовольствия внутри страны", - говорится в материале агентства на его сайте. Как уточняется в публикации агентства, Коваль не пояснил, какие именно шаги собирается принять Украина. Тем не менее журналисты сообщили, что ряд украинских предприятий рассчитывает нарастить производство собственных товаров из украинского сырья, потерявшего выход на европейский рынок и выйти на рынок готовой продукции. В частности, украинские промышленники рассматривают возможность нарастить производство растительных масел. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

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украина, ес, экспорт, сельское хозяйство