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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после выхода прогноза ОЭСР по ВВП США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после выхода прогноза ОЭСР по ВВП США - 03.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после выхода прогноза ОЭСР по ВВП США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после выхода прогноза ОЭСР по росту ВВП США, на рынках отмечается заметная волатильность,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T15:09+0300

2025-06-03T15:09+0300

2025-06-03T15:09+0300

экономика

уолл-стрит

фьючерсы уолл-стрит

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после выхода прогноза ОЭСР по росту ВВП США, на рынках отмечается заметная волатильность, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,26%, до 42 264 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,1%, до 21 512,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 5 934,75 пункта. "Мы, очевидно, наблюдаем заметную волатильность, и инвесторы хотят более точных данных. Это нормально, что рынки начинают колебаться", - прокомментировал агентству Блумберг основатель и генеральный директор SGMC Capital в Сингапуре Массимилиано Бондурр (Massimiliano Bondurri). Во вторник рынки обратили внимание на публикацию доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором она ухудшила прогноз роста ВВП США по итогам текущего года до 1,6% с ожидавшихся в марте 2,2%, а также по итогам 2026 года - до 1,5% по сравнению с мартовским прогнозом в 1,6%. В докладе ОЭСР сообщается, что прогнозы экономического роста США сдерживаются более существенным замедлением экономической активности в условиях неопределенности политики, более значительным, чем ожидалось, ценовым давлением в результате повышения тарифов, а также заметными корректировками на финансовых рынках.

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