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В июне Минфин вернется к продаже валюты на рынке, сообщил эксперт

В июне Минфин вернется к продаже валюты на рынке, сообщил эксперт - 03.06.2025, ПРАЙМ

В июне Минфин вернется к продаже валюты на рынке, сообщил эксперт

ЦБ РФ нарастит в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ) продажу валюты в июне до 13 миллиардов рублей в день против нынешних 6,6 миллиарда,... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T18:33+0300

2025-06-03T18:33+0300

2025-06-03T18:33+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ нарастит в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ) продажу валюты в июне до 13 миллиардов рублей в день против нынешних 6,6 миллиарда, поскольку Минфин перейдет к продаже валюты, оценил для РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. В то же время Минфин РФ в начале мая сообщил, что возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, и анонсировал, что с 13 мая по 5 июня направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день. В итоге ЦБ по 5 июня будет продавать валюты на 6,56 миллиарда. "В мае федеральный бюджет, вероятно, получил заметно меньше нефтегазовых доходов, чем рассчитывал Минфин. В июне эта ситуация, скорее всего, повторится. В результате, в июне Минфин продаст из ФНБ юаней и золота на сумму порядка 90 миллиардов рублей или 4,1 миллиарда рублей в день. Таким образом, общий объем операций ЦБ составит порядка 13 миллиардов рублей в день", - сказал Вайсберг. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

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