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Десятки тысяч сотрудников Volkswagen решили уволиться досрочно, пишет Bild - 03.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Десятки тысяч сотрудников Volkswagen решили уволиться досрочно, пишет Bild
Десятки тысяч сотрудников Volkswagen решили уволиться досрочно, пишет Bild - 03.06.2025, ПРАЙМ
Десятки тысяч сотрудников Volkswagen решили уволиться досрочно, пишет Bild
Не менее 20 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках плана компании по сокращению рабочих мест, сообщило во... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T22:09+0300
2025-06-03T22:10+0300
экономика
volkswagen
работники
увольнение
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Не менее 20 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках плана компании по сокращению рабочих мест, сообщило во вторник издание Bild. "Автопроизводитель Volkswagen добивается прогресса в реализации своего пакета мер экономии: как сообщил сегодня совет директоров своим сотрудникам, на данный момент не менее 20 тысяч сотрудников согласились на досрочный уход из Volkswagen AG. Около двух третей согласились на частичный выход на пенсию (с неполной занятостью – ред.)", - пишет Bild. Сообщается, что согласившиеся на увольнение сотрудники могут получить выплату, размер которой может достичь 400 тысяч евро. Также около 130 тысяч сотрудников согласились на заморозку своих зарплат, а концерн сократит количество стажёров с 1400 до 600. Предполагается, что все эти меры позволят концерну сэкономить 1,5 миллиарда евро в год. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
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volkswagen, работники, увольнение
Экономика, Volkswagen, работники, увольнение
22:09 03.06.2025 (обновлено: 22:10 03.06.2025)
 
Десятки тысяч сотрудников Volkswagen решили уволиться досрочно, пишет Bild

Bild: не менее 20 тыс сотрудников Volkswagen согласились на досрочное увольнение

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Эмблема Volkswagen
#Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Не менее 20 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках плана компании по сокращению рабочих мест, сообщило во вторник издание Bild.
"Автопроизводитель Volkswagen добивается прогресса в реализации своего пакета мер экономии: как сообщил сегодня совет директоров своим сотрудникам, на данный момент не менее 20 тысяч сотрудников согласились на досрочный уход из Volkswagen AG. Около двух третей согласились на частичный выход на пенсию (с неполной занятостью – ред.)", - пишет Bild.
Сообщается, что согласившиеся на увольнение сотрудники могут получить выплату, размер которой может достичь 400 тысяч евро. Также около 130 тысяч сотрудников согласились на заморозку своих зарплат, а концерн сократит количество стажёров с 1400 до 600. Предполагается, что все эти меры позволят концерну сэкономить 1,5 миллиарда евро в год.
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 13:57
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
 
ЭкономикаVolkswagenработникиувольнение
 
 
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