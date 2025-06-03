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ЦИК Южной Кореи отметил рекордную с 1997 года явку на выборы президента

ЦИК Южной Кореи отметил рекордную с 1997 года явку на выборы президента - 03.06.2025, ПРАЙМ

ЦИК Южной Кореи отметил рекордную с 1997 года явку на выборы президента

Итоговая явка на внеочередных выборах президента в Южной Корее составила 79,4%, что стало рекордом для результатов выборов президента с 1997 года, в голосовании | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T15:43+0300

2025-06-03T15:43+0300

2025-06-03T15:43+0300

южная корея

общество

выборы

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СЕУЛ, 3 июн – ПРАЙМ. Итоговая явка на внеочередных выборах президента в Южной Корее составила 79,4%, что стало рекордом для результатов выборов президента с 1997 года, в голосовании приняли участие 35,24 миллиона человек, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Корея. Общее число избирателей, которые имеют право голоса, составило в этом году примерно 44,39 миллиона человек. При этом на досрочных выборах 29-30 мая проголосовали 34,74% избирателей. В среду в Южной Корее действовало 14 259 избирательных участков, основное голосование прошло с 6.00 до 20.00 (0.00 - 14.00 мск). По состоянию на 20.00 (14.00 мск) общая явка избирателей, включающая долю досрочного голосования, составила 79,4%, в голосовании приняли участие более 34,48 миллиона человек. Это самый высокий результат за 28 лет, с 1997 года, когда явка была 80,7%. На прошлых выборах в 2022 году общая явка составила 77,1%, а в 2017 году - 77,2%. Однако на прошлых выборах голосование завершилось в 18.00, тогда как в этом году оно продолжалось до 20.00 как положено для внеочередных или так называемых досрочных выборов. Как передает корреспондент РИА Новости, по состоянию на 18.00 (12.00 мск) на участках в районе парламента страны в Ёыйдо в Сеуле жители подходили к участкам по 2-3 человека, но довольно часто, голосовали без ожидания. Некоторые избиратели приходили с маленькими детьми. "С самого утра длинных очередей не наблюдалось. Была небольшая очередь, но долго никому ждать не пришлось", - рассказал агентству работник участка в районе Ёндынпхо, где аккредитовали съемку для иностранных журналистов. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря 2024 года.

https://1prime.ru/20250603/yuzhnaya-koreya-858156434.html

южная корея

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южная корея, общество , выборы