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ЦИК: кандидат от демократов победил на выборах президента Южной Кореи
ЦИК: кандидат от демократов победил на выборах президента Южной Кореи - 03.06.2025, ПРАЙМ
ЦИК: кандидат от демократов победил на выборах президента Южной Кореи
Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T23:17+0300
2025-06-03T23:17+0300
2025-06-03T23:17+0300
политика
южная корея
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цик
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СЕУЛ, 3 июн - ПРАЙМ. Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК).Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су - 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ получил 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии забрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо 0,1%.Еще ранее, после подсчета 94% голосов, СМИ Южной Кореи присудили победу Ли Чжэ Мёну. Его основной соперник, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.
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южная корея, президентские выборы, цик
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, президентские выборы, ЦИК
ЦИК: кандидат от демократов победил на выборах президента Южной Кореи
ЦИК: кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи
СЕУЛ, 3 июн - ПРАЙМ. Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК).
Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су - 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ получил 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии забрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо 0,1%.
Еще ранее, после подсчета 94% голосов, СМИ Южной Кореи присудили победу Ли Чжэ Мёну. Его основной соперник, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.
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