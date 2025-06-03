Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику - 03.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/yuan-858152582.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику - 03.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику
Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T11:56+0300
2025-06-03T11:56+0300
экономика
юань
рубль
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск остается на уровне предыдущего закрытия - 10,89 рубля. В начале торгов он рос и в моменте подскакивал до 10,95 рубля. Вчера рубль продемонстрировал хорошую устойчивость, сумев отыграть утренние потери и даже перейти к росту благодаря позитивным новостям с переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Интерес к рублевым активам продолжает оставаться на повышенном уровне в преддверии заседания регулятора, что сдерживает покупки валюты при наличии стабильного предложения. Плюс к этому, поддержу национальной валюте оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в верхней половине диапазона 60-65 долларов за баррель", - говорит Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах эксперт ожидает удержания парой юань - рубль позиций в диапазоне 10,8-11 рублей с рисками тестирования его нижней границы.
https://1prime.ru/20250603/yuan-858150756.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги, Мосбиржа
11:56 03.06.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику

Курс юаня к рублю в начале торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск остается на уровне предыдущего закрытия - 10,89 рубля. В начале торгов он рос и в моменте подскакивал до 10,95 рубля.
Вчера рубль продемонстрировал хорошую устойчивость, сумев отыграть утренние потери и даже перейти к росту благодаря позитивным новостям с переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Интерес к рублевым активам продолжает оставаться на повышенном уровне в преддверии заседания регулятора, что сдерживает покупки валюты при наличии стабильного предложения. Плюс к этому, поддержу национальной валюте оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в верхней половине диапазона 60-65 долларов за баррель", - говорит Богдан Зварич из ПСБ.
В сложившихся обстоятельствах эксперт ожидает удержания парой юань - рубль позиций в диапазоне 10,8-11 рублей с рисками тестирования его нижней границы.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
Юань открыл торги во вторник ростом
10:07
 
ЭкономикаюаньрубльРынокТоргиМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала