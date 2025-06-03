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Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику - 03.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику
Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T11:56+0300
2025-06-03T11:56+0300
2025-06-03T11:56+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск остается на уровне предыдущего закрытия - 10,89 рубля. В начале торгов он рос и в моменте подскакивал до 10,95 рубля. Вчера рубль продемонстрировал хорошую устойчивость, сумев отыграть утренние потери и даже перейти к росту благодаря позитивным новостям с переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Интерес к рублевым активам продолжает оставаться на повышенном уровне в преддверии заседания регулятора, что сдерживает покупки валюты при наличии стабильного предложения. Плюс к этому, поддержу национальной валюте оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в верхней половине диапазона 60-65 долларов за баррель", - говорит Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах эксперт ожидает удержания парой юань - рубль позиций в диапазоне 10,8-11 рублей с рисками тестирования его нижней границы.
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юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги, Мосбиржа
Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует околонулевую динамику
Курс юаня к рублю в начале торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск остается на уровне предыдущего закрытия - 10,89 рубля. В начале торгов он рос и в моменте подскакивал до 10,95 рубля.
Вчера рубль продемонстрировал хорошую устойчивость, сумев отыграть утренние потери и даже перейти к росту благодаря позитивным новостям с переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Интерес к рублевым активам продолжает оставаться на повышенном уровне в преддверии заседания регулятора, что сдерживает покупки валюты при наличии стабильного предложения. Плюс к этому, поддержу национальной валюте оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в верхней половине диапазона 60-65 долларов за баррель", - говорит Богдан Зварич из ПСБ.
В сложившихся обстоятельствах эксперт ожидает удержания парой юань - рубль позиций в диапазоне 10,8-11 рублей с рисками тестирования его нижней границы.
Юань открыл торги во вторник ростом