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На выборах президента в Южной Корее лидирует Ли Чжэ Мён, сообщили СМИ
На выборах президента в Южной Корее лидирует Ли Чжэ Мён, сообщили СМИ - 03.06.2025, ПРАЙМ
На выборах президента в Южной Корее лидирует Ли Чжэ Мён, сообщили СМИ
Экзитполы на выборах президента в Южной Корее показали, что побеждает кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, большинство... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T14:26+0300
2025-06-03T14:26+0300
2025-06-03T14:26+0300
южная корея
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СЕУЛ, 3 июн – ПРАЙМ. Экзитполы на выборах президента в Южной Корее показали, что побеждает кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, большинство опросов показывают, что демократ набирает больше 50% голосов, следует из данных ведущих южнокорейских телеканалов. Выборы президента прошли в Южной Корее 3 июня. Основными претендентами на пост президента были кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён и его главный соперник из правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су. Явка на выборах за час до их окончания составила 77,8%. Согласно результатам экзитполов телекомпаний KBS, MBC, SBS на 21-х выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён лидирует с результатом, выходящим за пределы статистической погрешности. Демократ набрал 51,7% голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су получил 39,3%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 12,4 процентных пункта. Кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок получил поддержку 7,7%, а кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ён Гук набрал 1,3% голосов. По данным экзитпола телеканала JTBC, Ли Чжэ Мён набирает 50,6%, а Ким Мун Су 39,4%. Телеканал MBN подсчитал немного другие показатели 49,2% и 41,7% соответственно. Экзитпол телеканала Channel A прогнозирует Ли Чжэ Мёну 51,1%, а Ким Мун Су - 38,9%. Ожидается, что подсчет голосов, который начнется примерно с 20.30 (14.30 мск) может закончиться за полночь. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года. Досрочное голосование прошло 29-30 мая. Основное голосование продлилось один день, 3 июня, отдать голос можно было только на закреплённом за гражданином избирательном участке, все 14 259 из них были открыты с 6:00 до 20:00 (0.00 - 14.00 мск).
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южная корея, общество , выборы
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Общество , Выборы
На выборах президента в Южной Корее лидирует Ли Чжэ Мён, сообщили СМИ
Согласно экзитполам на выборах в Южной Корее лидирует демократ Ли Чжэ Мён, сообщают СМИ
СЕУЛ, 3 июн – ПРАЙМ. Экзитполы на выборах президента в Южной Корее показали, что побеждает кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, большинство опросов показывают, что демократ набирает больше 50% голосов, следует из данных ведущих южнокорейских телеканалов.
Выборы президента прошли в Южной Корее 3 июня. Основными претендентами на пост президента были кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён и его главный соперник из правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су. Явка на выборах за час до их окончания составила 77,8%.
Согласно результатам экзитполов телекомпаний KBS, MBC, SBS на 21-х выборах президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён лидирует с результатом, выходящим за пределы статистической погрешности. Демократ набрал 51,7% голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су получил 39,3%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 12,4 процентных пункта. Кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок получил поддержку 7,7%, а кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ён Гук набрал 1,3% голосов.
По данным экзитпола телеканала JTBC, Ли Чжэ Мён набирает 50,6%, а Ким Мун Су 39,4%. Телеканал MBN подсчитал немного другие показатели 49,2% и 41,7% соответственно. Экзитпол телеканала Channel A прогнозирует Ли Чжэ Мёну 51,1%, а Ким Мун Су - 38,9%.
Ожидается, что подсчет голосов, который начнется примерно с 20.30 (14.30 мск) может закончиться за полночь.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года. Досрочное голосование прошло 29-30 мая. Основное голосование продлилось один день, 3 июня, отдать голос можно было только на закреплённом за гражданином избирательном участке, все 14 259 из них были открыты с 6:00 до 20:00 (0.00 - 14.00 мск).
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