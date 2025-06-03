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"Больше не верят": Зеленского не хотят видеть даже в родном Кривом Роге

"Больше не верят": Зеленского не хотят видеть даже в родном Кривом Роге - 03.06.2025, ПРАЙМ

"Больше не верят": Зеленского не хотят видеть даже в родном Кривом Роге

Поддержка Владимира Зеленского среди украинских военных продолжает снижаться: на фоне затянувшегося конфликта и отсутствия перспектив мирного урегулирования с... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T08:49+0300

2025-06-03T08:49+0300

2025-06-03T08:49+0300

политика

украина

владимир зеленский

общество

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Поддержка Владимира Зеленского среди украинских военных продолжает снижаться: на фоне затянувшегося конфликта и отсутствия перспектив мирного урегулирования с Россией главу киевского режима все чаще критикуют даже в его родном Кривом Роге. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Его (Зеленского — Прим. Ред.) способности и предыдущие достижения ценятся, но люди больше не верят, что он положит конец войне, добившись приемлемого исхода для страны, — что бы это ни значило", — пишет газета.По мнению автора статьи, перспектив добиться военных успехов у Зеленского практически не осталось.Украинский пехотинец по имени Вадим, который, как и Зеленский, является уроженцем Кривого Рога, рассказал, что Зеленский избегает поездок в родной город, поскольку осознает отсутствие поддержки. По его словам, даже среди тех, кто вырос с ним в одном городе, глава киевского режима больше не вызывает доверия.В феврале президент США Дональд Трамп утверждал, что Зеленский фактически стал "диктатором без выборов", отметив, что его рейтинг, по имеющимся данным, снизился до четырех процентов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

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украина, владимир зеленский, общество