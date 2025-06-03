https://1prime.ru/20250603/zoloto-858149852.html
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 03.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Стоимость золота во вторник утром сокращается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T09:31+0300
2025-06-03T09:31+0300
2025-06-03T09:31+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром сокращается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, до 3 388,35 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,07% - до 34,323 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,14% - до 98,82 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,19%. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. На динамику курса доллара могла повлиять вышедшая статистика по экономике США. Так, в понедельник агентство S&P Global опубликовало окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства в США. Показатель в мае вырос до 52 пунктов с 50,2 пункта в апреле. Предварительная оценка предполагала значение 52,3 пункта.
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Цена на золото во вторник утром опускается на фоне укрепления доллара
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром сокращается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, до 3 388,35 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,07% - до 34,323 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,14% - до 98,82 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,19%. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
На динамику курса доллара могла повлиять вышедшая статистика по экономике США. Так, в понедельник агентство S&P Global опубликовало окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства в США. Показатель в мае вырос до 52 пунктов с 50,2 пункта в апреле. Предварительная оценка предполагала значение 52,3 пункта.
Евро дешевеет к доллару перед выходом экономических данных по еврозоне