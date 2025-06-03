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Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы - 03.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250603/zoloto-858161738.html
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы - 03.06.2025, ПРАЙМ
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы
Мировые центробанки в апреле вновь снижали покупки золота в свои резервы, приобретя всего 12 тонн против 17 тонн в марте, следует из сообщения Всемирного совета | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T17:42+0300
2025-06-03T17:43+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые центробанки в апреле вновь снижали покупки золота в свои резервы, приобретя всего 12 тонн против 17 тонн в марте, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Согласно отчетным данным, мировые центральные банки в апреле купили 12 тонн, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце, и ниже 12-месячного среднего показателя в 28 тонн", - сказано в сообщении. Таким образом, это уже второй месяц подряд, когда чистые покупки золота центробанками снижаются. Аналитики отчасти связывают такую тенденцию с быстрым ростом цен на золото с начала года. "Хотя ралли с несколькими новыми рекордами вряд ли удержит центральные банки от покупки золота - поскольку они, как правило, более стратегические по своей природе, - оно может объяснить некоторое замедление темпов ежемесячной чистой покупки", - сказано в отчете. Больше всего золота, как и месяцем ранее, приобрел Национальный банк Польши - 12 тонн, при этом месяцем ранее его покупки достигали 16 тонн. За ним следуют Чехия (3 тонны), Китай, Турция и Киргизия (по 2 тонны). Также увеличили покупку золота Казахстан и Иордания (по 1 тонне). Единственным продавцом золота среди регуляторов был ЦБ Узбекистана, который третий месяц подряд снижает свои запасы драгметалла - в апреле еще на 11 тонн.
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золото, финансы, рынок, банки
Экономика, золото, Финансы, Рынок, Банки
17:42 03.06.2025 (обновлено: 17:43 03.06.2025)
 
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы

WGC: центробанки в апреле вновь снизили покупки золота в резервы, приобретя всего 12 тонн

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые центробанки в апреле вновь снижали покупки золота в свои резервы, приобретя всего 12 тонн против 17 тонн в марте, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Согласно отчетным данным, мировые центральные банки в апреле купили 12 тонн, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце, и ниже 12-месячного среднего показателя в 28 тонн", - сказано в сообщении. Таким образом, это уже второй месяц подряд, когда чистые покупки золота центробанками снижаются.
Аналитики отчасти связывают такую тенденцию с быстрым ростом цен на золото с начала года. "Хотя ралли с несколькими новыми рекордами вряд ли удержит центральные банки от покупки золота - поскольку они, как правило, более стратегические по своей природе, - оно может объяснить некоторое замедление темпов ежемесячной чистой покупки", - сказано в отчете.
Больше всего золота, как и месяцем ранее, приобрел Национальный банк Польши - 12 тонн, при этом месяцем ранее его покупки достигали 16 тонн. За ним следуют Чехия (3 тонны), Китай, Турция и Киргизия (по 2 тонны). Также увеличили покупку золота Казахстан и Иордания (по 1 тонне).
Единственным продавцом золота среди регуляторов был ЦБ Узбекистана, который третий месяц подряд снижает свои запасы драгметалла - в апреле еще на 11 тонн.
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