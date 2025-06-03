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Цена золота снижается после двух дней роста
Цена золота снижается после двух дней роста - 03.06.2025, ПРАЙМ
Цена золота снижается после двух дней роста
Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T17:48+0300
2025-06-03T17:48+0300
2025-06-03T17:48+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,72%, до 3 373,1 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 34,658 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня стоимость золота выросла почти на 3%, а в ходе торгов вторника показатель впервые с начала мая поднялся выше отметки в 3 400 долларов за тройскую унцию. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона. На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
Цена золота снижается после двух дней роста
Стоимость золото снижается во вторник после двух торговых сессий роста ранее
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,72%, до 3 373,1 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 34,658 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня стоимость золота выросла почти на 3%, а в ходе торгов вторника показатель впервые с начала мая поднялся выше отметки в 3 400 долларов за тройскую унцию.
Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона.
На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы