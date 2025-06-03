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Цена золота снижается после двух дней роста - 03.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250603/zoloto-858162062.html
Цена золота снижается после двух дней роста
Цена золота снижается после двух дней роста - 03.06.2025, ПРАЙМ
Цена золота снижается после двух дней роста
Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T17:48+0300
2025-06-03T17:48+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,72%, до 3 373,1 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 34,658 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня стоимость золота выросла почти на 3%, а в ходе торгов вторника показатель впервые с начала мая поднялся выше отметки в 3 400 долларов за тройскую унцию. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона. На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
17:48 03.06.2025
 
Цена золота снижается после двух дней роста

Стоимость золото снижается во вторник после двух торговых сессий роста ранее

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,72%, до 3 373,1 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 34,658 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня стоимость золота выросла почти на 3%, а в ходе торгов вторника показатель впервые с начала мая поднялся выше отметки в 3 400 долларов за тройскую унцию.
Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона.
На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы
17:42
 
Экономиказолотоцены на золотоРынокТорги
 
 
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