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Цена золота снижается после двух дней роста

Цена золота снижается после двух дней роста - 03.06.2025, ПРАЙМ

Цена золота снижается после двух дней роста

Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T17:48+0300

2025-06-03T17:48+0300

2025-06-03T17:48+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,72%, до 3 373,1 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 34,658 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня стоимость золота выросла почти на 3%, а в ходе торгов вторника показатель впервые с начала мая поднялся выше отметки в 3 400 долларов за тройскую унцию. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя до 7,1 миллиона. На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.

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