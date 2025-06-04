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В Москве раскрыли аферу с продажей поддельных налоговых деклараций

В Москве раскрыли аферу с продажей поддельных налоговых деклараций - 04.06.2025, ПРАЙМ

В Москве раскрыли аферу с продажей поддельных налоговых деклараций

Участники преступной группы, подозреваемые в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, задержаны в Москве, сообщила официальный... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:23+0300

2025-06-04T09:23+0300

2025-06-04T09:23+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Участники преступной группы, подозреваемые в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, не позднее декабря 2024 года подозреваемые создали не менее десяти фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности, их руководителями и владельцами были подставные лица. "В Москве задержаны участники преступной группы, подозреваемые в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" частью 2 статьи 173.3 УК РФ (организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций)", - сказала Петренко. Она отметила, что для получения незаконной прибыли фигуранты продавали от имени компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества, в результате их действий было незаконно получено 13,5 миллионов рублей. "Фигуранты уголовного дела были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юридических лиц и осуществляли руководство деятельности аутсорсинговых компаний. С целью придания видимости законности в штате компаний осуществляли трудовую деятельности более десяти бухгалтеров, которые не были осведомлены о преступной деятельности фигурантов", - подчеркнула официальный представитель СК России. По уголовному делу проведено более 30 обысков, допрошено свыше 25 свидетелей. "Следователями столичного СК России будет назначена судебно-экономическая экспертиза с целью оценки извлечённого преступного дохода соучастниками преступной группы. С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавила Петренко.

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