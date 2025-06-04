https://1prime.ru/20250604/airbus-858180040.html

Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ

Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ

Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ

Китай планирует закупить около 300 самолетов у нидерландской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus SE, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T10:37+0300

2025-06-04T10:37+0300

2025-06-04T10:37+0300

бизнес

китай

airbus

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/15/827721584_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_556b3fa91502057ec7df1e28d2a87ffe.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Китай планирует закупить около 300 самолетов у нидерландской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus SE, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай рассматривает возможность размещения заказа на сотни самолетов (корпорации - ред.) Airbus SE уже в следующем месяце... Сделка может включать в себя около 300 самолетов как узко-, так и широкофюзеляжных моделей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам одного из собеседников агентства, в рамках сделки может быть закуплено от 200 до 500 самолетов.

https://1prime.ru/20250507/airbus-857378528.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, airbus