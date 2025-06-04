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Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ
Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ
Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ
Китай планирует закупить около 300 самолетов у нидерландской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus SE, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:37+0300
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бизнес
китай
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Китай планирует закупить около 300 самолетов у нидерландской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus SE, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай рассматривает возможность размещения заказа на сотни самолетов (корпорации - ред.) Airbus SE уже в следующем месяце... Сделка может включать в себя около 300 самолетов как узко-, так и широкофюзеляжных моделей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам одного из собеседников агентства, в рамках сделки может быть закуплено от 200 до 500 самолетов.
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бизнес, китай, airbus
Бизнес, КИТАЙ, Airbus
10:37 04.06.2025
 
Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, пишут СМИ

Bloomberg: Китай планирует закупить около 300 самолетов у нидерландской Airbus SE

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Самолет Airbus A320
%Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Китай планирует закупить около 300 самолетов у нидерландской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus SE, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Китай рассматривает возможность размещения заказа на сотни самолетов (корпорации - ред.) Airbus SE уже в следующем месяце... Сделка может включать в себя около 300 самолетов как узко-, так и широкофюзеляжных моделей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам одного из собеседников агентства, в рамках сделки может быть закуплено от 200 до 500 самолетов.
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