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Российский рынок акций растет в начале утренних торгов
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов - 04.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов
Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии среды - на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T07:54+0300
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2025-06-04T07:54+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии среды - на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск рос на 0,5%, до 2 848,33 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов
Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии среды на 0,5%
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии среды - на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск рос на 0,5%, до 2 848,33 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе