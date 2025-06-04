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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды - 04.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды на позитивных ожиданиях от предстоящего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:23+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды на позитивных ожиданиях от предстоящего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск растет на 0,82% относительно предыдущего закрытия, до 2 857,43 пункта. В частности, сильно дорожают акции "Соллерса" (+4,39%), ММК (+1,63%), "Фармсинтеза" (+1,63%), "Вуш Холдинга" (+1,53%), МТС (+1,36%). В то же время дешевеют акции "СПБ Биржи" (-0,90%), "Сегежи" (-0,80%), "Мосэнерго" (-0,33%), "Аэрофлота" (-0,31%), "ПИКа" (-0,22%). "Сегодня мы полагаем, что рынок продолжит достаточно уверенно отскакивать на позитивном настрое перед заседанием ЦБ, ближайшим ориентиром видим 2880-2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержкой будет уровень 200-дневной средней - 2840 пунктов. Раллировать снова будут наиболее зависимые от "ключа" бумаги, а также при поддержке цен на нефть отдельные истории из "нефтянки" - тот же "Лукойл", который будет закрывать дивидендный гэп", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "Минэкономразвития заявило, что российская экономика вступила в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года. Отмечается замедление роста потребительского спроса и увеличение доли доходов населения, уходящих в сбережения. На этом фоне инфляция ощутимо замедляется, что, по мнению ведомства, требует своевременного смягчения денежно-кредитной политики для сохранения целевых темпов роста ВВП России на уровне 3%. Заявления ведомства могут поддержать позитивный настрой инвесторов в ожидании снижения ключевой ставки уже по итогам заседания Банка России в эту пятницу", - отмечают аналитики "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи может продолжить рост и закрепиться выше 2900 пунктов, считают они.
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российский рынок акций, рынок, торги, акции, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды
Российский рынок акций растет на позитивных ожиданиях от заседания ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды на позитивных ожиданиях от предстоящего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск растет на 0,82% относительно предыдущего закрытия, до 2 857,43 пункта.
В частности, сильно дорожают акции "Соллерса" (+4,39%), ММК (+1,63%), "Фармсинтеза" (+1,63%), "Вуш Холдинга" (+1,53%), МТС (+1,36%).
В то же время дешевеют акции "СПБ Биржи" (-0,90%), "Сегежи" (-0,80%), "Мосэнерго" (-0,33%), "Аэрофлота" (-0,31%), "ПИКа" (-0,22%).
"Сегодня мы полагаем, что рынок продолжит достаточно уверенно отскакивать на позитивном настрое перед заседанием ЦБ, ближайшим ориентиром видим 2880-2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержкой будет уровень 200-дневной средней - 2840 пунктов. Раллировать снова будут наиболее зависимые от "ключа" бумаги, а также при поддержке цен на нефть отдельные истории из "нефтянки" - тот же "Лукойл", который будет закрывать дивидендный гэп", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
"Минэкономразвития заявило, что российская экономика вступила в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года. Отмечается замедление роста потребительского спроса и увеличение доли доходов населения, уходящих в сбережения. На этом фоне инфляция ощутимо замедляется, что, по мнению ведомства, требует своевременного смягчения денежно-кредитной политики для сохранения целевых темпов роста ВВП России на уровне 3%. Заявления ведомства могут поддержать позитивный настрой инвесторов в ожидании снижения ключевой ставки уже по итогам заседания Банка России в эту пятницу", - отмечают аналитики "Цифра брокер".
Индекс Мосбиржи может продолжить рост и закрепиться выше 2900 пунктов, считают они.
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