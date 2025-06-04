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Рынок алмазов находился в неопределенности из-за импортных пошлин США

Рынок алмазов находился в неопределенности из-за импортных пошлин США - 04.06.2025, ПРАЙМ

Рынок алмазов находился в неопределенности из-за импортных пошлин США

Рынок алмазов в мае продолжал находиться в условиях неопределенности из-за ситуации вокруг импортных пошлин США, сообщает профильное издание Rapaport,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:31+0300

2025-06-04T13:31+0300

2025-06-04T13:31+0300

экономика

алмазы

рынок

сша

пошлины

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рынок алмазов в мае продолжал находиться в условиях неопределенности из-за ситуации вокруг импортных пошлин США, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс RapNet Diamond Index (RAPI). "В мае рынок алмазов продолжал работать в условиях неопределенности. Откладывание повышения пошлин и сопутствующий диалог между США и Индией принесли некоторое облегчение ситуации на рынке, который больше не ожидает введения 26%-й пошлины на бриллианты", - говорится в сообщении. Индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата в мае увеличился на 0,4%, весом 0,5 карата снизился на 0,7%. При этом индекс цен на крупные бриллианты - весом 3 карата - поднялся на 0,6%, отмечает издание. При этом с начала текущего года индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата увеличился на 13,7%, весом 0,5 карата - увеличился на 1,8%, в то время как индекс цен на бриллианты в 1 карат снизился на 0,2%, на 3-каратные камни - уменьшился на 0,3%. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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алмазы, рынок, сша, пошлины