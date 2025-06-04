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Иран заявил, что не пойдет на сделку с США без возможности обогащать уран

Иран заявил, что не пойдет на сделку с США без возможности обогащать уран - 04.06.2025, ПРАЙМ

Иран заявил, что не пойдет на сделку с США без возможности обогащать уран

Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном без сохранения возможности обогащать уран, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T14:27+0300

2025-06-04T14:27+0300

2025-06-04T15:44+0300

политика

иран

сша

сделка

ядерное оружие

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном без сохранения возможности обогащать уран, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме. Он заявил об этом после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану разрешает ограниченное обогащение."Повторю: не будет обогащения - не будет сделки. Не будет ядерного оружия - у нас будет сделка", - написал Аракчи в соцсети X.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в среду заявил, что предложения Соединенных Штатов по ядерной сделке направлены против интересов Ирана. СМИ сообщали, что Иран, скорее всего, отклонит их.В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают два варианта: приостановить обогащение урана на некоторое время, а потом принять окончательное решение по этому вопросу, а также создать консорциум между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном на одном из островов, который будет находиться под контролем США.Аракчи заявлял, что создание консорциума не должно стать заменой обогащению Тегераном урана на своей территории. Он отмечал, что Тегеран настаивает на возможности обогащать уран у себя, а также указывал, что предложение США содержит много неясных моментов.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.

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иран, сша, сделка, ядерное оружие